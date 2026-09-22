גוטליב במתקפה על עמית סגל: "עיתונאי ידען ואובססיבי"

ברת הכנסת טלי גוטליב תקפה היום (שלישי) את הפרשן הפוליטי עמית סגל, בעקבות פרסום שלפיו שמירת חסינותה עשויה למנוע ממנה להתמנות לשרה בממשלה הבאה. גוטליב דחתה את הטענה וכינתה אותה "בדיה משפטית".

"לכל התוהים והפונים. יש איזה עיתונאי שפרסם שבגלל ששמרתי על חסינותי אינני יכולה להיות שרה", כתבה גוטליב בהתייחסות לסגל.

לדבריה, הפרסום הגיע לאחר שעוצמה יהודית הצהירה כי תדרוש עבורה את תיק המשפטים אם תצטרף לממשלה הבאה. גוטליב טענה כי סגל ביקש לפגוע במועמדותה לתפקיד: "אותו עיתונאי 'ידען' ואובססיבי הבין שהציבור יצביע לעוצמה יהודית על מנת לחזק את מועמדותי לתפקיד, ובדיוק בגלל זה הוא ממציא בדיה משפטית".

בהמשך הציגה גוטליב את עמדתה המשפטית וטענה כי שמירת חסינותה אינה שוללת את האפשרות שתמונה לשרה. "חוק החסינות קובע כי הכנסת מוסמכת לקבוע שבצעתי עבירה במסגרת ולמען מילוי תפקידי ועל כן יש לי פטור מאחריות פלילית", כתבה.

גוטליב התייחסה גם לפסיקה הנוגעת למינוי שרים וטענה כי היא אינה חלה בעניינה. "אפילו הלכת פנחסי דרעי לא יכולה למנוע ממני להיות שרה כי האיסור שנקבע בפסיקה נקבע ביחס לעבירות טוהר המידות כגון שוחד וכד׳", הוסיפה. את ההתייחסות לטענתו של סגל סיימה במילים: "שמחתי להבהיר".

בסיום דבריה קראה גוטליב להצביע לעוצמה יהודית וקשרה בין כוחה של המפלגה לבין חלוקת התיקים בממשלה הבאה. "תצביעו עוצמה יהודית! 15 מנדטים לעוצמה יאפשרו לבן גביר לקבל את תיק הבטחון ולי את תיק המשפטים בע״ה", כתבה.