יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על עליזה לביא

ד"ר עליזה לביא היא אחת מהדמויות המשפיעות והמרתקות במפגש שבין אקדמיה, חברה, פוליטיקה ותקשורת בישראל.

מפעילותה הציבורית הנמרצת כחברת כנסת ויושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, דרך מחקריה הפורצי דרך על נשים ומגדר בחברה היהודית, ועד לספריה שהפכו לרבי-מכר בארץ ובעולם — עשייתה לאורך השנים מונעת מתוך שליחות עמוקה, חיבור למסורת ורצון להוביל שינוי חברתי אמיתי. לרגל יום הולדתה, אספנו 10 עובדות מרכזיות על הדרך, ההישגים והתחנות המשמעותיות בחייה.

חברת כנסת ופוליטיקאית לשעבר: לביא כיהנה כחברת כנסת מטעם מפלגת "יש עתיד" בשנים 2013–2019 (הכנסות ה-19 וה-20).

יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה: במהלך כהונתה בכנסת ה-19 עמדה בראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, והובילה חקיקה נרחבת בנושאי רווחה, מגדר וזכויות נשים.

אקדמאית וחוקרת תקשורת: בעלת תואר דוקטור מאוניברסיטת בר-אילן, בה שימשה שנים רבות כמרצה בכירה במחלקה למדעי המדינה ובבית הספר לתקשורת.

תיקון היסטורי לחוק שעות עבודה ומנוחה: אחד מהישגיה החקיקתיים הבולטים של ד"ר עליזה לביא בכנסת היה הובלת התיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה. עד כה, רק עובדים שחייבו עצמם בהצהרה על אורח חיים דתי היו זכאים לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי. התיקון שיוזמה לביא תיקן עוול רב-שנים ואפשר לכל עובד בישראל – ללא קשר למידת דתיותו – להימנע מעבודה ביום המנוחה.

מגוונת בקהל היעד סביבה: מחקריה וספריה מתמקדים בחיבורים שבין דת, מגדריות, תקשורת והחברה הדתית-לאומית.

מחברת ספרים מצליחים: בין ספריה הבולטים נמצא הספר "תפילת נשים" (2005), שהפך לרב-מכר בינלאומי, עסק בתפילות שנכתבו על ידי נשים לאורך הדורות ותורגם לשפות רבות.

שליחות ציבורית ותרבותית: כיהנה כיו"ר מרכז הרצל וכיו"ר מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.

פעילה חברתית וציבורית: לאורך כל השנים מעורבת במיזמים חברתיים לקידום הידברות בין מגזרים, העצמת נשים וחיזוק הזהות היהודית-ישראלית.

פעילות למען נשים עגונות ומסורבות גט: במהלך דרכה הציבורית והחוקתית מקדמת פתרונות הלכתיים ואזרחיים לסוגיית העגינות ומסורבות הגט בישראל.

תושבת נתניה: נשואה לצוריאל, אם לארבעה ילדים וסבתא לשישה, מתגוררת בנתניה.