חציות הגבול לסוריה התחדשו: 14 פעילים הוחזרו לישראל ונעצרו

הפעילים שחצו לסוריה ( חלוצי הבשן )

אחרי חודשים של שקט - חציות הגבול לסוריה התחדשו: 14 אזרחים ישראלים הגיעו הערב (שלישי) למרחב אלוני הבשן וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צה"ל שקפץ לנקודה פעל לאיתורם והשיב אותם לשטח ישראל, כשהאזרחים שנעצרו יועברו להמשך טיפול המשטרה. "צה״ל מגנה בתוקף את האירוע, המהווה מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צה"ל הפועלים במרחב" נמסר. "גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים, במטרה למנוע מאותם האזרחים לחזור פעם אחר פעם על תופעה זו, המהווה עבירה פלילית".

הפעילים שחצו את הגבול לסוריה ( צילום: חלוצי הבשן )

מנגד, בתנועת "חלוצי הבשן" הסבירו כי הפעילים חצו את הגבול הישן נכנסו לשטח שצה"ל שולט בו, באזור הכפר הצ'רקסי ביר אל-עג'ם. לדבריהם, הפעילים החליטו לחזור לנקודה "נווה הבשן" אליה עלו משפחות מהתנועה בעבר, אך פונו.

"לאחר שהבנו שיש הזדהות עם הרעיון של התיישבות ישראלית חוקית בבשן, גם מהצד הפוליטי וגם מצד גורמים בשטח, אך הם לא מספיקים כדי להביא את הדברים לידי יישום, החליטו הפעילים לחזור ולדחוף מלמטה, בתקווה שנגיע במהרה להתיישבות בפועל" נטען. "מערכות הצבא והמשטרה מכירים את המדיניות של הפעילים שלנו, ואנו מצפים שהם יתנהלו כפי שגורמי אכיפה במדינה דמוקרטית אמורים לנהוג."