משה סעדה מזהיר: "זה אירוע דרמטי"

חבר הכנסת משה סעדה (הליכוד) מסמן את היעד המרכזי לקדנציה הבאה וקובע כי הבחירות הקרובות יהוו למעשה משאל עם על דמותה של מערכת המשפט בישראל.

בראיון לדורון כהן ומשה כהן-אליה ברדיו גלי ישראל, התייחס סעדה לשינויים הצפויים והבהיר כי הצעדים שננקטו עד כה היו רק השלב הראשון. "מה שעשינו בכנסת הקודמת זו הייתה הכנה", אמר סעדה. "הולכים למנות בקדנציה הבאה עשרה שופטים לעליון, נשיא בית המשפט העליון, יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה וראש מח"ש. זה שינוי שהוא לא משפיע על קדנציה – זה שינוי של דור".

סעדה פירט את המשמעות ארוכת הטווח של הסבב המתוכנן: "אם אתה ממנה שופט בן 53-54, הוא 17 שנים שופט בעליון, ובשנים הללו הוא ממנה את השופטים בשלום ובמחוזי. לכן זה אירוע דרמטי".