לפני הפגישה עם לפיד: איזנקוט וליברמן נפגשו ל"תיאום אסטרטגיה"

איזנקוט וליברמן ( יונתן זינדל / פלאש 90, מרים אלסטר/פלאש90 )

בצל המתיחות בגוש: יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט הודיעו כי נפגשו היום (שלישי), כשלדבריהם שוחחו על "תיאום אסטרטגיה גושית". לפי הודעת המפלגות, "השניים סיכמו על המשך שיתוף פעולה ומימוש הפעולות הנדרשות, זאת גם בתיאום עם יתר המפלגות בגוש להשגת ניצחון במערכת הבחירות, מתוך מחויבות עליונה להחלפת ממשלת טבח השבעה באוקטובר".

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הפגישה של איזנקוט וליברמן מגיעה גם לקראת הפגישה המשותפת של כל ראשי "גוש השינוי" במוצ"ש הקרוב בביתו של ראש האופוזיציה בתל אביב. לצד איזנקוט וליברמן, לפיד יארח בפגישה גם את יו"ר "ביחד" נפתלי בנט ויו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, לצורך "דיון על תיאום מהלכי הגוש".

זו תהיה הפעם הראשונה שבה לפיד וכל ארבעת ראשי המפלגות נפגשים ביחד מאז תחילת מערכת הבחירות. מתוך מפלגות האופוזיציה, מי שלא הוזמנו לפגישה הם יו"ר רע"מ מנסור עבאס, וכן יו"ר כחול לבן בני גנץ.