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חדשות צבא ובטחון

אלחנן קלמנזון באזהרה חמורה: "זה מרגיש כמו השבעה באוקטובר"

חתן פרס ישראל מנחם קלמנזון יצא נגד האיומים על פינוי עזה במידה וייחטף חייל: "זה מזכיר אמירות של לפני השביעי באוקטובר. צריך לסכל מראש ולא לחכות לתגובה"

19:35
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(מנחם קלמנזון בטקס פרס ישראל)

האיום של שר הביטחון ישראל כ"ץ, לפיו העיר עזה תפונה מתושביה דרומה במידה שייחטף אזרח או חייל, מעורר ביקורת חריפה מימין. חתן פרס ישראל, מנחם קלמנזון, תקף הבוקר (שלישי) את הגישה וקרא לפעולה התקפית יזומה במקום הסתפקות באיומים במענה לפעולות חמאס.

בראיון לרדיו גלי ישראל, בתוכניתם של דורון כהן ומשה כהן-אליה, שיתף קלמנזון: "הייתה לנו פגישה עם השר כץ כשהוא נכנס לתפקיד והוא הבטיח לנו שמה שהיה לא יהיה, שהם ייצרו מציאות אחרת בעזה. כשאתה מחכה לפעולה של חמאס, בסוף זה יקרה, בסוף חייל ייחטף".

קלמנזון הביע תסכול מכך שמערכת הביטחון אינה פועלת באופן מיידי מול התארגנויות טרור: "אם אתה יודע שחמאס מתארגן, למה באותו יום לא הושמדו מפקדות? למה אתה לא יוצא להתקפה? זה לא מזכיר לך אמירות לפני השביעי באוקטובר? אותי זה ישר שולח לשם. 'אם חמאס יעשה ככה וככה ואם חיזבאללה יעשו ככה', אנחנו מכירים את זה".

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בסיום דבריו התייחס לשליטת ארגון הטרור ברצועה ולעמדה שעל ישראל להציג מול הממשל האמריקני: "אני מכיר את ההישגים הבאמת מדהימים שהגענו אליהם, אבל זה לא חשוב כל כך איפה יעבור הקו הצהוב כמו מה שקורה מאחוריו. עדיין חמאס שולט. אני מצפה שאת אותו דבר נתניהו יגיד גם לטראמפ: אנחנו לא נקבל חמאס, לא במהדורה כזאת ולא במהדורה אחרת".

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