אלחנן קלמנזון באזהרה חמורה: "זה מרגיש כמו השבעה באוקטובר"

האיום של שר הביטחון ישראל כ"ץ, לפיו העיר עזה תפונה מתושביה דרומה במידה שייחטף אזרח או חייל, מעורר ביקורת חריפה מימין. חתן פרס ישראל, מנחם קלמנזון, תקף הבוקר (שלישי) את הגישה וקרא לפעולה התקפית יזומה במקום הסתפקות באיומים במענה לפעולות חמאס.

בראיון לרדיו גלי ישראל, בתוכניתם של דורון כהן ומשה כהן-אליה, שיתף קלמנזון: "הייתה לנו פגישה עם השר כץ כשהוא נכנס לתפקיד והוא הבטיח לנו שמה שהיה לא יהיה, שהם ייצרו מציאות אחרת בעזה. כשאתה מחכה לפעולה של חמאס, בסוף זה יקרה, בסוף חייל ייחטף".

קלמנזון הביע תסכול מכך שמערכת הביטחון אינה פועלת באופן מיידי מול התארגנויות טרור: "אם אתה יודע שחמאס מתארגן, למה באותו יום לא הושמדו מפקדות? למה אתה לא יוצא להתקפה? זה לא מזכיר לך אמירות לפני השביעי באוקטובר? אותי זה ישר שולח לשם. 'אם חמאס יעשה ככה וככה ואם חיזבאללה יעשו ככה', אנחנו מכירים את זה".