בן גביר: נתניהו לא שלל עונש מוות למחבלים אחרי הפיגוע

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס היום (שלישי), בתשובה לשאלת סרוגים, לאפשרות של החלת עונש מוות על מחבלים בעקבות פיגוע הירי סמוך לנווה צוף בבנימין, שבו נרצח נתנאל שוקרון, בן 30 ואב לשישה ילדים מעלי זהב.

לשאלת סרוגים האם שוחח על הנושא עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחר הפיגוע, ומה הייתה עמדתו, השיב בן גביר: "כן, דיברתי עם ראש הממשלה לאחר הפיגוע והוא לא שלל את זה. ההפך, הוא אפילו די התלהב מהאירוע הזה".

בן גביר המשיך והסביר מדוע הוא סבור כי יש להחיל עונש מוות על מחבלים. לדבריו, מעבר למחויבות לפעול לפי החוק, המהלך עשוי ליצור הרתעה ולגרום למחבלים לחשוש מביצוע פיגועים.

"אני חושב שהוא יודע היטב שא', זה החוק, אז מחויבים כולנו לחוק, וב', שזה יוצר הרתעה, שזה יוצר מצב שבו מחבלים יפחדו לעשות פיגועים", אמר השר.

לדבריו, החלת עונש מוות למחבלים לא תמנע לחלוטין את ביצועם של פיגועים, אך עשויה להביא לירידה נוספת במספרם. "זה לא ימנע 100 אחוז פיגועים, אבל חוק עונש מוות למחבלים יוריד עוד יותר את הפיגועים", טען בן גביר. הוא הוסיף: "אני אומר את זה כשר לביטחון לאומי שחתום על הורדה מאוד משמעותית של הפיגועים במדינת ישראל".

שוקרון נורה בעת ששהה במעיין עין רעייה ונפצע באורח אנוש. הוא פונה לבית החולים בילינסון, שם נקבע מותו. הבוקר הגיע למעיין יחד עם בנו הבכור כדי לטבול לקראת יום הכיפורים.

הוא הותיר אחריו את רעייתו מירב ושישה ילדים. בנו הגדול תלמיד כיתה י"א, והקטן בן ארבע. שוקרון עבד כאנליסט מערכות מידע בחברת "הכשרה חברה לביטוח", ורעייתו, ד"ר מירב שקרון, היא מרצה באוניברסיטת אריאל.