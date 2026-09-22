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בגיל 57: אלונה ברקת משנה סטטוס

הבעלים של הפועל באר שבע ובעלה אלי הפכו הבוקר לראשונה לסבא וסבתא, לאחר שבנם הבכור תומר ואשתו חבקו בת בכורה

19:21
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(פלאש90)

שמחה גדולה במועדון האדום מהנגב: בגיל 57, אלונה ברקת, שמכהנת כבר כמעט שני עשורים כבעלים של הפועל באר שבע, משנה הבוקר סטטוס באופן רשמי.

ברקת ובעלה אלי הפכו הבוקר לראשונה לסבא וסבתא, לאחר שבנם הבכור תומר ואשתו הביאו לעולם את בתם הראשונה.

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