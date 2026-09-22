ארדואן תקף את ישראל - והמשלחת הישראלית נטשה את האולם

נשיא טורקיה תקף את ישראל במהלך נאומו הערב (שלישי) בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, כשקרא למדינות העולם להכיר במדינה פלסטינית וגינה את המלחמה בעזה. בתגובה, חברי המשלחת הישראלית באו"ם עזבו את האולם במחאה.

ארדואן הזכיר את החלטת ארה"ב לאסור על יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן להגיע לעצרת האו"ם, כשטען כי "מדובר בעוול. אנחנו נשמיע את קולו של העם הפלסטיני בפני העולם, ואני קורא לכל המדינות להכיר במדינה הפלסטינית. בעזרת האל, נזכה לראות ימים טובים שבהם תוקם מדינה פלסטינית עצמאית, המבוססת על גבולות 1967, בעלת רציפות טריטוריאלית ועם מזרח ירושלים כבירתה".