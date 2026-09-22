איזנקוט: "נתניהו איבד את זה, אסור לתת לזה לקרות"

יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט הגיב הערב (שלישי) להצהרה של השר איתמר בן גביר בה אמר כי ידרוש את תיק הביטחון בממשלה הבאה. בדבריו תקף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו וקרא לציבור לא לאפשר את המהלך.
"רק לפני ארבע שנים נתניהו הבטיח שהעבריין בן גביר לא יהיה שר בממשלתו. מיד אחרי הבחירות הוא מכר את ביטחון אזרחי ישראל תמורת הישרדות הקואליציה שלו" אמר איזנקוט. "אחרי שיאים שליליים באלימות וברציחות, נחשפה תכנית נתניהו: בממשלה הבאה בן גביר יהיה שר בביטחון, טלי גוטליב שרת המשפטים והעסקן יעקב ברדוגו יהיה חבר בקבינט המדיני ביטחוני - קודש הקודשים של ביטחון ישראל".
"נתניהו איבד את זה. נפעל ונבטיח שהוא לא יקים ממשלת השתמטות ואסונות על סטרואידים" הוסיף. "זו הדרך הבטוחה למנוע אסון נוסף וסכנה ממשית למדינת ישראל. אסור לתת לזה לקרות!".
בסיכום דבריו איזנקוט פנה לאזרחי ישראל: "אתם, כמוני, יודעים שהם לא יכולים להוביל את ישראל. הם לא יודעים להביא ביטחון והם לא יודעים לאחד את העם. הם יידעו להביא עוד שיסוי, פילוג ומחדל. יחד עם שותפיי לגוש אעשה הכל כדי למנוע זאת ולהקים ממשלה שפויה וטובה שתעבוד עבור כלל אזרחי ישראל. אני מתחייב".
גדי איזנקוט, כל מילה שלך נכנסת ישר ללב! מדהים שמישהו קם ואומר אמת על הפקרת המדינה, חייבים לעצור את זה