איזנקוט: "נתניהו איבד את זה, אסור לתת לזה לקרות"

יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט הגיב הערב (שלישי) להצהרה של השר איתמר בן גביר בה אמר כי ידרוש את תיק הביטחון בממשלה הבאה. בדבריו תקף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו וקרא לציבור לא לאפשר את המהלך.

"רק לפני ארבע שנים נתניהו הבטיח שהעבריין בן גביר לא יהיה שר בממשלתו. מיד אחרי הבחירות הוא מכר את ביטחון אזרחי ישראל תמורת הישרדות הקואליציה שלו" אמר איזנקוט. "אחרי שיאים שליליים באלימות וברציחות, נחשפה תכנית נתניהו: בממשלה הבאה בן גביר יהיה שר בביטחון, טלי גוטליב שרת המשפטים והעסקן יעקב ברדוגו יהיה חבר בקבינט המדיני ביטחוני - קודש הקודשים של ביטחון ישראל".