אחרי הסערה - הרב אבינר מכחיש: "לא אמרתי דבר כזה"

בעקבות דיווחים שנפוצו בשבועות האחרונים, לפיהם קרא שלא להצביע למפלגתו של עופר וינטר ("עמך ישראל") בשל שילוב מועמד שאינו יהודי ברשימה, מפרסם כעת הרב שלמה אבינר הבהרה מפורטת ומכחיש את הדברים.

"לא אמרתי דבר כזה", הבהיר הרב אבינר בתשובה לשאלה שנשאל בנושא. "אכן אין לתת אמון בתקשורת בלי לבדוק. אני אמרתי שאי אפשר למנות גוי לכל תפקיד ציבורי, לאו דווקא חבר כנסת, אלא כל תפקיד הנהגה. זה כתוב ברמב"ם. המדינה היא מדינה יהודית, ותפקידי הנהגה צריכים להיות בידי יהודים".

אין מפלגה מושלמת: "אור וחושך משתמשים בערבוביא"

בתשובה לשאלה האם מותר להצביע למפלגה שבה מכהן חבר כנסת שאינו יהודי, הסביר הרב אבינר כי יש לבחון את המכלול: "לכל המפלגות יש חסרונות ומעלות. אין מפלגה בארץ אשר תעשה טוב ולא תחטא. הרמב"ם מסביר שאדם נידון על פי רובו – רובו זכויות צדיק, רובו חובות רשע. והוא הדין מפלגה. לכן אנחנו צריכים לשבור את הראש מה המפלגה שהיא רובה זכויות".

הוריו של הרב הוסיפו והדגישו כי גם מגבלות אחרות קיימות ברשימות שונות: "שום דבר אינו שלם. גם אישה, אי אפשר למנות אותה לפי עמדת מרן הרב קוק. גם אי אפשר למנות אדם שלא שומר תורה ומצוות. היות שכמעט אין לנו מפלגה שאין בה או זה או זה, אנו מצביעים למפלגה שפועלת על פי האידיאל של תחיית האומה בארצה על פי תורתה. כל אחד חייב להצביע בעד המפלגה שהוא סובר שהיא הכי טובה למדינה".