בית״ר ירושלים בתגובה ראשונה לסערה סביב כוכב הקבוצה

בית״ר ירושלים פרסמה הערב (שלישי) הודעה בנוגע למערכת היחסים בין מאמן הקבוצה אלמוג כהן לקפטן ירדן שועה, ובה ביקשה להבהיר את מצב היחסים בין השניים. במועדון טענו כי מערכת היחסים ביניהם מכבדת וכי הם מקיימים שיחות רבות, גם במהלך השבוע האחרון.

״בזמן האחרון, כל אחד שמח להיכנס לחדר ההלבשה של בית”ר ירושלים ולדעת מה קורה שם, אז בואו נעשה סדר״, נמסר מטעם המועדון. ״מערכת היחסים בין אלמוג כהן לירדן שועה מכבדת והשניים משוחחים ביניהם רבות, כולל בשבוע האחרון״.

בבית״ר הוסיפו והתייחסו לדיווחים בנוגע למתרחש בין המאמן לקפטן: ״העובדות היבשות רחוקות מאוד מהמציאות ולא כל אחד שאומר ש’הוא יודע מה קורה’, באמת מודע לכך״.

גם שועה עצמו, שנמצא עם הנבחרת, התייחס לדברים והדגיש כי מבחינתו הצלחת הקבוצה עומדת בראש סדר העדיפויות.

״מתחילת העונה, הדבר החשוב ביותר עבורי הוא ההצלחה של בית”ר ירושלים. גם אם יש משחקים שבהם אני לא משחק, כשאהיה על הדשא אתן את כל כולי, כפי שעשיתי מתחילת העונה. יש לנו קבוצה מצוינת, ואני גאה להיות הקפטן שלה״, אמר שועה.

בהמשך התייחס הקפטן ישירות למערכת היחסים שלו עם כהן והבהיר כי השניים נמצאים בקשר שוטף: ״הקשר שלי עם אלמוג מלווה בהרבה שיחות, פתוחות וכנות, וכמובן בכבוד הדדי. אני עומד לרשות המאמן בכל רגע שבו יצטרך אותי, ומבחינתי טובת המועדון תמיד נמצאת מעל הכול״.

בכך ביקשו בבית״ר להציג את עמדת המועדון והשחקן בנוגע למערכת היחסים בין השניים, ולהבהיר כי למרות הדיווחים סביב חדר ההלבשה, כהן ושועה ממשיכים לקיים ביניהם שיחות באופן שוטף