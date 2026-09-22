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הרגע שחיכיתם לו סוף סוף הגיע: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר יישאר סביב הממוצע העונתי החל ממחר ולאורך סוף השבוע, עם ירידה קלה הצפויה ביום ראשון. תחזית מזג אוויר

19:00
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מעונן (יוסי זמיר / פלאש90)

מזג אוויר בימים הקרובים ומהלך ימי החג צפוי להמשיך להיות נוח ויציב, ללא שינויים קיצוניים בטמפרטורות.

יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר, כאשר הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע לעונה.

יום חמישי: ללא שינוי ניכר. מזג האוויר יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה.

יום שישי, ערב חג סוכות: בערב החג ובזמן הישיבה בסוכה צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות רגילות לעונה.

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יום שבת, יום החג: ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מזג האוויר יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר.

יום ראשון: מעונן חלקית, כאשר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורי ההרים.

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