הרגע שחיכיתם לו סוף סוף הגיע: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים ומהלך ימי החג צפוי להמשיך להיות נוח ויציב, ללא שינויים קיצוניים בטמפרטורות.

יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר, כאשר הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע לעונה.

יום חמישי: ללא שינוי ניכר. מזג האוויר יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה.

יום שישי, ערב חג סוכות: בערב החג ובזמן הישיבה בסוכה צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות רגילות לעונה.