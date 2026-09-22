הרגע שחיכיתם לו סוף סוף הגיע: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים ומהלך ימי החג צפוי להמשיך להיות נוח ויציב, ללא שינויים קיצוניים בטמפרטורות.
יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר, כאשר הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע לעונה.
יום חמישי: ללא שינוי ניכר. מזג האוויר יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה.
יום שישי, ערב חג סוכות: בערב החג ובזמן הישיבה בסוכה צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות רגילות לעונה.
יום שבת, יום החג: ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מזג האוויר יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר.
יום ראשון: מעונן חלקית, כאשר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורי ההרים.