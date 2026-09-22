שגריר ישראל באו"ם בתגובה ראשונה לנאום טראמפ

שגריר ישראל באו"ם דני דנון ( ללא )

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, הגיב הערב (שלישי) לנאומו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בפתח עצרת האו"ם בניו יורק, במהלכו השווה בין פיגועי ה-11 בספטמבר לטבח ה-7 באוקטובר והתחייב כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. בדבריו דנון הודה לטראמפ על המסר של נאומו ועל התמיכה בישראל במאבק נגד הטרור העולמי.

"תודה לנשיא טראמפ שפתח היום את העצרת הכללית במסר ברור של עוצמה ומנהיגות" אמר דנון. "ארה״ב וישראל חולקות ערכים משותפים וברית עמוקה. הסכמי אברהם הוכיחו שמנהיגות אמיצה יכולה לשנות את המזרח התיכון - יחד נמשיך להילחם בציר הרשע ולהרחיב את מעגל השלום".

כאמור, בנאומו בעצרת האו"ם טראמפ התייחס למתיחות מול איראן, כשטען כי "כרגע יש לי החלטה גדולה: האם איראן תקבל עסקה שתאפשר לה להפוך למדינה החזקה במזרח התיכון, או האם אני משמיד לחלוטין את הרפובליקה האיסלאמית במהירות? האם אני מעיף אותם לגיהנום, או לא? אבל אני מאמין שנגיע לעסקה מיד אחרי בחירות האמצע, כי אין שום סיבה שלא נעשה את זה. הם ממתינים לראות את תוצאות הבחירות, אבל אני לא ממהר. אני עדיין איהיה פה לעוד שנתיים וחצי. הבחירות הן לא שיקול מבחינתי בכל הקשור לאיראן, כי אני אפילו לא מתמודד בהן. אנחנו נגיע לפתרון עם איראן - בדרך כזו או אחרת".