ביטול הטיסות ( (צילום: משה שי\פלאש 90) )

עשרות אלפי ישראלים כבר ארזו מזוודות לקראת החופשה בחגים, אך המציאות בענף התעופה מלמדת ששינויים, עיכובים וביטולים של הרגע האחרון הפכו לחלק בלתי נפרד מחוויית הטיסה. בשנה האחרונה, חברות תעופה ביטלו טיסות סדירות בהיקפים חסרי תקדים, וכאוס תפעולי בנתב"ג הותיר אלפי נוסעים תקועים. לפני שאתם ממהרים להרים ידיים או להסתפק בשובר זיכוי צנוע מחברת התעופה, כדאי שתכירו את הזכויות הכספיות המלאות המגיעות לכם על פי חוק שירותי תעופה.

מתי עיכוב הופך לביטול ומה מגיע לכם? על פי החוק, טיסה שהמריאה באיחור של 8 שעות ומעלה ממועד ההמראה המתוכנן נחשבת באופן אוטומטי כטיסה שבוטלה. במצב כזה, חברת התעופה אינה יכולה להסתפק רק בהצעת טיסה חלופית או בארוחה בשדה, אלא מחויבת לשלם לכם פיצוי כספי קבוע מראש, ללא צורך בהוכחת נזק. גובה הפיצוי נקבע לפי מרחק הטיסה ומגיע ישירות לחשבון הבנק שלכם: טיסות קצרות (עד 2,000 ק"מ): כגון יוון, קפריסין או בולגריה – פיצוי קבוע של 1,390 שקלים לכל נוסע

טיסות בינוניות (בין 2,000 ל-4,500 ק"מ): כגון אירופה המערבית, גאורגיה או איחוד האמירויות – פיצוי קבוע של 2,220 שקלים לכל נוסע

טיסות ארוכות (מעל 4,500 ק"מ): כגון ארצות הברית, תאילנד או המזרח הרחוק – פיצוי קבוע של 3,340 שקלים לכל נוסע כך למשל, משפחה של ארבע נפשות שטיסתה לברצלונה או לרומא בוטלה או עוכבה בלמעלה מ-8 שעות, זכאית לקבל פיצוי מצטבר של 8,880 שקלים נקיים – סכום לעיתים גבוה בהרבה מעלות כרטיסי הטיסה עצמם. יצוין כי הפיצוי מגיע גם אם רכשתם כרטיס במחיר מבצע של עשרות דולרים בלבד. מה לגבי מלון, מוניות ואוכל בזמן ההמתנה? מלבד הפיצוי הכספי הישיר, חברת התעופה מחויבת לספק לכם שירותי סיוע בזמן שאתם ממתינים בשדה התעופה. השירותים כוללים מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה, שתי שיחות טלפון או גישה למייל ואינטרנט, וכן לינה במלון והסעה אם העיכוב מצריך לינת לילה. אם חברת התעופה מסרבת לספק שוברים למלון או למזון בשדה, אתם רשאים לרכוש אותם בעצמכם, לשמור את הקבלות ולהגיש דרישת החזר מלאה לאחר מכן. כדאי לתעד הכול – צלמו את לוח ההמראות המציג את האיחור, שמרו הודעות טקסט ומיילים מחברת התעופה, ושריינו כל קבלה.

( צילום: גיל יערי/פלאש 90 )

מתי חברת התעופה פטורה מתשלום?

חברות התעופה מנסות לא פעם להתנער מהתשלום בטענה של "נסיבות מיוחדות שאינן בשליטתן". עם זאת, בית המשפט ורשות התעופה האזרחית הבהירו כי תקלות טכניות שגרתיות במטוס, מחסור באנשי צוות או צפיפות בשדה התעופה אינם פוטרים את החברה מפיצוי.

הפטור מתשלום יינתן אך ורק במקרים של מזג אוויר קיצוני ובלתי צפוי שמנע המראה, שביתה כללית במשק, או נסיבות ביטחוניות חריגות שהביאו לסגירת המרחב האווירי. גם במקרים אלו, החברה עדיין חייבת לספק את שירותי הסיוע – מזון, לינה והסעות.

הכלל והפעולה שחייבים לזכור

קיבלתם הודעה על ביטול או עיכוב משמעותי? אל תזרקו את כרטיסי העלייה למטוס ואל תמחקו הודעות מחברת התעופה. צלמו את לוח ההמראות בשדה המציג את האיחור, שריינו את כל הקבלות על הוצאות המזון והמוניות, ושלחו מכתב דרישה רשמי לחברת התעופה בתוך 21 יום.

אם החברה מסרבת לשלם ללא נימוק חוקי מוצדק, ניתן להגיש תביעה קטנה ולקבל פיצויים לדוגמה של עד 11,390 שקלים ללא הוכחת נזק. העדכון המעודכן בחוק מחייב את חברות התעופה להעביר את הפיצוי הכספי ישירות לחשבון הבנק – גם אם כרטיס הטיסה שלכם עלה עשרות דולרים בלבד.

בשנה האחרונה, כמעט 20 מיליון איש טסו דרך נתב"ג, והתחזיות מצביעים על המשך עלייה בתנועת הנוסעים. ככל שהביקוש גובר, כך גם חשוב להכיר את הזכויות המלאות המגיעות לכם כנוסעים.