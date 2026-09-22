בן גביר מצהיר: אלה שני התיקים שנדרוש בממשלה הבאה

גוטליב ובן גביר ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, הצהיר היום (שלישי) כי מפלגתו תדרוש בממשלה הבאה לקבל לידיה שני תיקים מרכזיים: משרד הביטחון ומשרד המשפטים. לפי הצהרתו, בן גביר ידרוש להתמנות לשר הביטחון, בעוד שח"כ טלי גוטליב תקבל את תיק המשפטים.

"בן גביר לביטחון. גוטליב למשפטים", נמסר בהצהרה, שבה פורטו גם עיקרי התוכניות שיבקשו השניים לקדם אם יקבלו את המשרדים. תוכנית הביטחון שהציג בן גביר כוללת עידוד הגירה מרצון מעזה ומיהודה ושומרון, וכן את מה שהוגדר כ"ניפוץ קונספציית ההכלה". במסגרת זו מבקש בן גביר לפרז את הרשות הפלסטינית מנשקה ולעצור בכירים התומכים בטרור. עוד כוללת התוכנית שינוי של נהלי הפתיחה באש ומתן גיבוי לחיילים. בן גביר מבקש גם להעלות את שכר החיילים ולהעניק קרקע בחינם ללוחמים. לצד זאת, הוא מציע לשנות את הקוד האתי של אסא כשר, שאותו כינה "הקוד האתי הפרוגרסיבי".

נתניהו וגוטליב ( צילום: צילום: שרון רביבו )

סעיף נוסף בתוכנית עוסק ביחידות המובחרות בצה"ל. לפי ההצעה, היחידות הללו, ובהן יחידה 8200, ייפתחו לכלל האוכלוסייה.

במקביל, ח"כ טלי גוטליב הציגה את עיקרי תוכניתה למשרד המשפטים. הצעד הראשון שעליו הצביעה הוא פיטורים מיידיים של היועצת המשפטית לממשלה עם הקמת הממשלה הבאה.

גוטליב מבקשת גם לקבוע כי שופטים לבית המשפט העליון יתמנו רק לאחר הליך שימוע בוועדת החוקה של הכנסת ואישור המועמד ברוב של שני שלישים. נוסף על כך, היא מציעה להחזיר את מבחן זכות העמידה ולקבוע במפורש נושאים שאינם שפיטים.

התוכנית כוללת גם את ביטול הקורס למיון מועמדים לשיפוט, שאותו כינתה גוטליב "הכלי של החונטה המשפטית לסינון שופטים". עוד היא מבקשת להחמיר את הענישה כלפי ארגוני פשיעה ומחבלים, ולבטל את הנוהל המחייב אישור מוקדם מהפרקליטות לפתיחת חקירות בעבירות דוגמת הסתה, המרדה וקריאה לאי-ציות.