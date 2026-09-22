רשות המסים מפרסמת תזכורת דחופה לקראת הפעימה הקרובה של מענק העבודה: עשרות אלפי עובדים ועצמאים בישראל זכאים לקבל תוספת הכנסה משמעותית מהמדינה, אך טרם מימשו את זכאותהם. המועד להגשת הטופס המקוון לקראת התשלום הבא הולך ומתקרב, והמהלך עשוי להניב לזכאים סכומים של אלפי שקלים שיופקדו ישירות לחשבון הבנק – ללא עלות וללא צורך במתווכים.

מענק העבודה, המכונה גם "מס הכנסה שלילי", הוא תוספת הכנסה ממשלתית המיועדת לתמרץ השתתפות בשוק העבודה ולסייע לבעלי הכנסות נמוכות ובינוניות. הסכום המרבי של המענק עומד על כ-13,120 שקלים בשנה, כאשר הסכום המדויק נגזר מגובה ההכנסה, גיל העובד ומספר הילדים במשפחה.

מי זכאי לקבל את המענק?

הזכאות למענק עבודה נקבעת לפי מספר קריטריונים מרכזיים. ראשית, עובדים שכירים ועצמאים מגיל 21 ומעלה שהם הורים לילד אחד או יותר עד גיל 19 זכאים להגיש בקשה. בנוסף, עובדים מגיל 55 ומעלה זכאים למענק גם אם אין להם ילדים הסמוכים על שולחנם.

טווח ההכנסה החודשי הממוצע הזכאי נע לרוב בין 2,300 שקלים ל-7,200 שקלים בחודש, בהתאם למספר הילדים ולמצב המשפחתי. הורים יחידניים זכאים לתוספת מוגדלת של 150% מגובה המענק הבסיסי, מה שהופך את התמיכה למשמעותית במיוחד עבורם.

יצוין כי קיימות מספר מגבלות חשובות: מי שבבעלותו או בבעלות בן/בת זוגו יותר מ-50% מנכס מקרקעין נוסף מלבד דירת מגורים יחידה – כגון דירה להשקעה, חנות או קרקע – אינו זכאי לקבלת המענק. בנוסף, תשלום המענק מותנה בכך שהמעסיק העביר לרשות המסים את דיווחי טופס 126 הנדרשים.

איך מגישים את הבקשה?

אחד היתרונות המשמעותיים של מענק העבודה הוא פשטות ההגשה. אין שום צורך לשלם לחברות מימוש זכויות או לעורכי דין – התהליך כולו מבוצע באופן עצמאי בחינם תוך פחות מ-3 דקות. ההגשה מתבצעת בשתי דרכים עיקריות: הגשה מקוונת באתר רשות המסים דרך מערכת ההזדהות הממשלתית, או הגשה בסניפי דואר ישראל למי שלא הגיש בקשה מקוונת בשנתיים האחרונות.

בהגשה המקוונת, נדרש להיכנס לאזור האישי ברשות המסים, לאשר את פרטי חשבון הבנק והמעסיקים, ולהגיש את התביעה בלחיצת כפתור. בהגשה בדואר, יש להגיע עם תעודת זהות ואישור ניהול חשבון בנק לכל סניף דואר ולבצע את הרישום בדלפק.

מתי הכסף נכנס לחשבון?

תשלום המענק מבוצע בארבע פעימות מרוכזות לאורך השנה: ביולי, באוקטובר, בדצמבר ובמרץ. בשנה שעברה, רשות המסים הקדימה את הפעימה השנייה של המענק לחודש ספטמבר, כאשר הופקדו יותר מ-260 מיליון שקל בחשבונות של 130 אלף אזרחים זכאים – חודש שלם לפני המועד המקורי, במטרה לסייע למשפחות לקראת הוצאות חגי תשרי.

הגשת הבקשה כעת תבטיח את הכללתכם בפעימה הקרובה, שבה יועבר התשלום הישיר לחשבון הבנק המעודכן במערכת. חשוב לוודא שפרטי חשבון הבנק מעודכנים באזור האישי כדי למנוע עיכובים בקבלת הכסף.

הכלל המעשי שחייבים לזכור

אל תסמכו על כך שהמדינה תעביר לכם את הכסף באופן אוטומטי. גם אם אתם עומדים בכל קריטריוני הזכאות, המענק לא ישולם ללא הגשת תביעה פעילה. היכנסו עוד היום לאזור האישי באתר רשות המסים, הגישו את הטופס הקצר וודאו שפרטי חשבון הבנק שלכם מעודכנים.

בנוסף למענק העבודה, קיימות הטבות מס נוספות שכדאי לבדוק, במיוחד עבור תושבים חוזרים ועולים חדשים. ברשות המסים ממליצים לבדוק את כלל הזכויות הכלכליות המגיעות לכם, שכן רבים מפספסים תמיכות משמעותיות פשוט בגלל חוסר מודעות או אי-הגשת בקשה בזמן.