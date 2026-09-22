משפחות רבות בציבור הדתי-לאומי מתמודדות עם צרכים כלכליים מורכבים: סיוע לילדים בדירה ראשונה, שיפוץ נרחב של הבית, או איחוד חובות שהצטברו לאורך השנים. הפתרון המקובל – הלוואה נוספת כנגד הדירה הקיימת. אך החל מ-1 באוקטובר 2026, המציאות הזו עומדת להשתנות באופן דרמטי.

בנק ישראל פרסם עדכון להוראה 329 של הפיקוח על הבנקים, המטיל החמרה משמעותית בחישוב יחס ההחזר מההכנסה בעת נטילת אשראי חדש המשועבד לנכס קיים. השינוי צפוי לצמצם בחדות את סכום האשראי שמשפחות יוכלו לקבל מהבנקים, ולהשאיר אותן עם פחות אפשרויות פיננסיות.

המנגנון החדש: כל שקל בהחזר מוחק חצי שקל מהאשראי

עד כה, כאשר משפחה פנתה לבנק לקבלת הלוואה נוספת כנגד הדירה, ההחזר החודשי הקיים על המשכנתה קוזז מההכנסה הנטו. החל מתחילת אוקטובר, המערכת משתנה: ההחזר החודשי הקיים ייספר באופן כפול – הוא גם ימשיך להפחית את ההכנסה הפנויה וגם ייכלל בתוך תקרת ההחזר המרבית המותרת, העומדת ככלל על עד 50% מההכנסה הפנויה.

המשמעות המעשית של הנוסחה החדשה היא כלל פשוט אך מכביד: כל שקל בהחזר החודשי הקיים על הנכס ימחק בדיוק חצי שקל מכושר ההחזר הפנוי להלוואה החדשה. השינוי צפוי לחתוך בעשרות אחוזים את סכום האשראי המרבי שהבנק יאשר כנגד הבית.

דוגמה מהשטח: כמה כסף באמת מפסידים?

כדי להבין את עוצמת השינוי, נבחן משפחה טיפוסית מהמגזר עם הכנסה נטו של 20,000 שקלים בחודש, שמשלמת כיום החזר משכנתה חודשי של 6,000 שקלים ומבקשת הלוואה נוספת כנגד הדירה:

לפי הכללים הקיימים (עד 30 בספטמבר 2026): ההחזר המרבי המותר להלוואה החדשה עומד על כ-5,650 שקלים בחודש – סכום המאפשר לקבל הלוואה של כ-856,000 שקלים בריבית משוערת של 5% לתקופה של 20 שנה.

לפי הכללים החדשים (החל מ-1 באוקטובר 2026): ההחזר המרבי המותר להלוואה החדשה יצנח ל-2,650 שקלים בלבד בחודש – שווה ערך להלוואה של כ-401,000 שקלים בלבד.

מדובר בפער דרמטי של כ-3,000 שקלים בהחזר החודשי המאושר, שמתרגם לאובדן יכולת גיוס אשראי של כ-455,000 שקלים מאותו נכס. עבור משפחות שתכננו לסייע לילדים בדירה ראשונה או לבצע שיפוץ נרחב, מדובר בשינוי משמעותי בתכניות.