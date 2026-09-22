מענק ( שאטרסטוק )

תושבים ישראלים ששקלו לחזור לארץ לאחר שנים בחו"ל עומדים בפני נקודת זמן קריטית שעשויה לחסוך להם מאות אלפי שקלים. הוראת שעה ייחודית שנכנסה לתוקף בשנת 2026, פרי שיתוף פעולה בין רשות המסים למשרד העלייה והקליטה, מציעה הטבת מס חסרת תקדים: פטור מלא ממס הכנסה על הכנסות מיגיעה אישית בישראל – עד לתקרה של מאות אלפי שקלים בשנה. אלא שחלון הכניסה למסלול זה מוגבל בזמן וייסגר סופית ב-31 בדצמבר.

ההטבה, שנועדה להמריץ תושבים חוזרים ועולים חדשים להעביר את מרכז חייהם לישראל, מציעה תנאים שלא נראו כמותם בעבר. מדובר בהזדמנות חד-פעמית שעלולה להיסגר לתמיד עבור מי שלא יספיק להשלים את ההליכים הנדרשים לפני תום שנת המס. חיסכון של מאות אלפי שקלים בפועל במסגרת הטבת המס החדשה, מי שמממש את זכאותו נהנה מפטור מלא ממס הכנסה על הכנסות מיגיעה אישית בישראל: עד 600 אלף שקלים בשנה הראשונה לחזרתו, ועד מיליון שקלים בכל אחת מהשנתיים שאחריה. לשם ההמחשה, תושב חוזר שמשתכר כ-30,000 שקלים בחודש – סכום של 360,000 שקלים בשנה – ומשלם כבשגרה עשרות אלפי שקלים במס הכנסה מדי שנה, ייהנה מפטור מלא מתשלום המס בשנתיים הראשונות. חיסכון מצטבר שיכול לעבור את רף ה-150,000 שקלים שישארו ישירות בחשבון הבנק שלו. ההטבה מקיפה חמש שנות מס בסך הכול, כאשר בשנתיים הראשונות הפטור הוא מלא, ולאחר מכן שיעורי המס עולים בהדרגה. סך התקרות המצטבר של ההכנסה המזכה לאורך חמש השנים מגיע לעד 3.1 מיליון שקלים – חבל הצלה פיננסי משמעותי במיוחד לבעלי מקצועות חופשיים, עובדי הייטק ויזמים המעבירים את מרכז חייהם חזרה לארץ. תנאי הזכאות והסייגים החשובים המסלול המיוחד פתוח למי שעלה לישראל או חזר אליה החל מנובמבר 2025 ועד לתום שנת המס 2026. כדי לממש את הזכאות, חובה להנפיק תעודת תושב חוזר או עולה חדש רשמית ממשרד העלייה והקליטה. עם זאת, ברשות המסים קבעו סייגים חשובים כדי למנוע ניצול לרעה של ההטבה. הסייג המרכזי נוגע להכנסה מקרוב משפחה: אם ההכנסה המזכה מתקבלת ממעסיק שהוא קרוב משפחה, תקרת הפטור נחתכת בחדות ועומדת על 140,000 שקלים בלבד בשנה. בנוסף, הזכאות מותנית בניתוק זיקה ממדינת התושבות הקודמת והוכחה כי מרכז החיים הועבר לישראל בפועל, כולל רישום בביטוח הלאומי.

האתגר הציוני העכשווי קשור ביכולת לגשר על הפערים בין השבטים השונים שכבר גרים בארץ. עולים חדשים, ארכיון ( Tomer Neuberg/Flash90 )

יצוין כי הטבות המכס הניתנות לתושב חוזר פוקעות כעבור תשעה חודשים מיום הנחיתה, ואילו הסיוע ממשרד הקליטה נמשך עד 24 חודשים בלבד. מי שמתכנן את החזרה צריך לקחת בחשבון את מכלול ההטבות ולתזמן את המעבר בהתאם.

התאריך שחובה לזכור

חלון הכניסה למסלול הפטור נסגר ב-31 בדצמבר 2026. מי שיחזור לארץ לאחר תאריך זה לא יוכל להצטרף להוראת השעה ויחזור למסלול המיסוי הרגיל. אם אתם נמצאים בשלבי מעבר או מתכננים את החזרה, הקפידו להשלים את הרישום במשרד העלייה והקליטה וברשות המסים לפני תום שנת המס כדי להבטיח את זכאותכם לפטור.

בשנה החולפת, למרות המלחמה והאתגרים הביטחוניים, עלו לישראל מעל 27 אלף עולים חדשים ממגוון מדינות ברחבי העולם. ההטבה החדשה צפויה להגביר את זרם העלייה ולהקל על השתלבותם הכלכלית של העולים והחוזרים במדינת ישראל.

הטבות מס נוספות

הוראת השעה לעולים וחוזרים מצטרפת למגוון הטבות מס נוספות שאושרו בשנה האחרונה. בחודש יוני אישרה הכנסת חוק המעניק זיכוי ממס לתושבי יישובים ביהודה ושומרון המוגדרים כמאוימים ביטחונית. החוק, שנכנס לתוקף בינואר 2026, מציע הטבות מס משמעותיות ליישובים העומדים בקריטריונים שנקבעו, ומהווה חלק ממדיניות ממשלתית רחבה יותר לחיזוק ההתיישבות באזורי קו העימות.

כמו כן, רשות המסים הודיעה לאחרונה על הקדמת תשלום מענק העבודה (מס הכנסה שלילי) לעשרות אלפי משפחות ועובדים, במטרה לסייע בהוצאות הכלכליות הגבוהות. המענק, שיכול להגיע לאלפי שקלים בשנה, מיועד לעובדים במדרגות השכר הנמוכות ומהווה תמריץ להשתלבות בשוק העבודה.