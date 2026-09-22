מטוס F-16 אמריקני התרסק בגרמניה, הטייס ניצל

אירוע חריג: חיל האוויר האמריקני אישר כי מטוס קרב מסוג F-16 התרסק היום (שלישי) בבסיס של צבא ארה"ב בספנגדהולם שבגרמניה. בצבא אמרו כי נסיבות האירוע נחקרות.

לפי הודעת חיל האוויר, האירוע התרחש בשעות הצהריים בזמן טיסת אימון של הצוות, כשהמטוס צנח "באופן בלתי צפוי". הטייס הפעיל את כסא המפלט וניצל, אך נאמר כי הוא נפצע ו"עובר בדיקה רפואית". בשלב זה לא נמסרו פרטים על מצבו של הטייס.

כאמור, צוותי חירום הגיעו לבסיס בעקבות האירוע, ופתחו בחקירה לבדיקת נסיבות האירוע ומה הוביל להתרסקות המטוס. בשלב הראשון צוותי החקירה אוספים מידע מזירת ההתרסקות, ובהמשך ייבחנו גם את היסטוריית התפקוד והתפעול של המטוס כדי לקבוע האם מדובר בכשל טכני או נסיבות אחרות.