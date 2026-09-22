מחזיקים צ'קים דחויים? השירות החדש בבנקים שנכנס היום

אם יצא לכם לקבל צ'ק שמועד הפירעון שלו חל בעוד כמה שבועות או חודשים, אתם בוודאי מכירים את הטרחה: לשמור אותו במגירה, לזכור את התאריך המדויק ולנסוע במיוחד לסניף או לעמדת השירות העצמי כדי להפקיד אותו בזמן. שירות דיגיטלי חדש שהושק על ידי בנק ישראל שם סוף למנגנון הישן, ומאפשר לבצע את הפעולה כולה בתוך שניות באמצעות הטלפון.

מה השתנה באפליקציה הבנקאית?

עד כה, אפליקציות הבנקים בישראל אפשרו לסרוק ולהפקיד רק צ'קים שמועד הפירעון שלהם חל ביום ההפקדה או במועד מוקדם יותר. ברגע שהמערכת זיהתה תאריך עתידי, הלקוח קיבל הודעת שגיאה ונאלץ להגיע פיזית לעמדת הפקדה בבנק.

לפי ההנחיה החדשה של בנק ישראל, האפליקציות של הבנקים הגדולים עודכנו כך שניתן לצלם ולהפקיד גם צ'קים דחויים. המערכת הבנקאית קולטת את צילום הצ'ק ושומרת את הנתונים בבטחה, והסכום יזוכה בחשבון הבנק באופן אוטומטי ביום הפירעון הנקוב על גבי הצ'ק.

מי מרוויח מהמהלך ואיך זה עובד?

השינוי מיועד להקל בעיקר על משקי בית ועל בעלי עסקים קטנים:

משכירי דירות: מי שמקבלים מראש סדרה של 12 צ'קים דחויים עבור שכר הדירה יכולים כעת לסרוק את כולם ברצף באפליקציה ביום אחד, ללא צורך להמתין בכל חודש למועד ההפקדה.

מי שמקבלים מראש סדרה של 12 צ'קים דחויים עבור שכר הדירה יכולים כעת לסרוק את כולם ברצף באפליקציה ביום אחד, ללא צורך להמתין בכל חודש למועד ההפקדה. עצמאים וספקים: תשלומים דחויים בשיטת שוטף פלוס ייקלטו במערכת מיד עם קבלתם, והבנק יבצע את הסליקה במועד המדויק.

התהליך עצמו זהה להפקדת צ'ק רגיל: נכנסים לאפליקציית הבנק, בוחרים בלשונית "הפקדת צ'ק", מצלמים את קדמת הצ'ק ואת גבו לאחר חתימה ומאשרים את הפעולה. המערכת תזהה באופן אוטומטי את תאריך הפירעון ותציג אישור על קליטת הצ'ק.

האותיות הקטנות והמגבלות שחשוב להכיר

לצד הנוחות, בנק ישראל הגדיר מספר תנאים שנועדו לשמור על בטיחות המהלך:

שמירת הנייר המקורי: חובה להחזיק בצ'ק הפיזי במשך 30 ימים ממועד הצילום והסריקה באפליקציה, למקרה שתתעורר בעיה בפענוח הנתונים או יעלה חשד לזיוף.

חובה להחזיק בצ'ק הפיזי במשך 30 ימים ממועד הצילום והסריקה באפליקציה, למקרה שתתעורר בעיה בפענוח הנתונים או יעלה חשד לזיוף. תקרת סכום להפקדה: הפקדה דיגיטלית של צ'קים מוגבלת בסכום מרבי שנקבע על ידי כל בנק, ולרוב עומד על עד 50 אלף שקלים לצ'ק יחיד בחשבון פרטי. צ'קים בסכומים גבוהים יותר עדיין ידרשו הפקדה ידנית.

הפקדה דיגיטלית של צ'קים מוגבלת בסכום מרבי שנקבע על ידי כל בנק, ולרוב עומד על עד 50 אלף שקלים לצ'ק יחיד בחשבון פרטי. צ'קים בסכומים גבוהים יותר עדיין ידרשו הפקדה ידנית. ביטול צ'קים: הפקדת צ'ק דחוי באפליקציה אינה מונעת מכותב הצ'ק לבטל אותו במקרה של סכסוך לפני מועד הפירעון. הוראת הביטול תפעל כרגיל במועד הסליקה.

הכלל המעשי שחשוב לזכור

קיבלתם צ'ק דחוי? אין צורך לשמור אותו בארנק או להמתין לתור בבנק. צלמו אותו באפליקציה ביום קבלתו, ודאו שקיבלתם אישור קליטה במייל או במסרון ושמרו את הצ'ק המקורי במקום בטוח במשך 30 ימים.