החל מהיום: המדינה מחלקת עד 2000 שקל למשפחה. כל הפרטים

משפחות מילואים שמשלמות בימים אלה מאות ואף אלפי שקלים על קייטנות בתקופת החופשה צריכות לשמור את הקבלות. החל מהיום מתחילה התקופה שמוכרת במסגרת החזר הקייטנות למשרתי מילואים בחגי תשרי 2026.

התקופה המזכה נקבעה מ-22 בספטמבר ועד 2 באוקטובר. אלא שלא כל מי ששירת השנה במילואים יקבל את ההחזר, וגם הכותרת "עד 2,000 שקל" דורשת הסבר. מדובר בתקרה שנתית לחלק מהמשרתים ולא בסכום שכל משפחה תקבל עבור קייטנת סוכות אחת.

כמה כסף אפשר לקבל?

לפי קרן הסיוע של צה"ל, ההחזר עומד על עד 500 שקל עבור הילד הראשון ועד 250 שקל עבור כל ילד נוסף. הקייטנה צריכה להיות עבור ילד שטרם מלאו לו 16 במועד תחילתה.

למשרתים במדרגי פעילות א'+ וא' נקבעה תקרה שנתית של עד 2,000 שקל. למשרתים במדרג ב' התקרה נמוכה יותר ועומדת על 1,300 שקל בשנה.

זה פרט חשוב במיוחד למי שכבר קיבל החזר על קייטנת פסח או קיץ. התקרה היא שנתית, ולכן ניצול קודם של הזכאות עשוי להשאיר סכום נמוך יותר למימוש כעת.

20 ימי מילואים לא מספיקים לבדם

כדי לקבל את ההחזר נדרש המשרת להשלים לפחות 20 ימי שירות מילואים במהלך 2026. אבל בחופשות החגים יש תנאי נוסף.

המשרת צריך לבצע לפחות שלושה ימי שמ"פ במהלך תקופת החופשה הרלוונטית. קרן הסיוע של צה"ל מציינת במפורש כי הזכאות לקייטנות בחגי ישראל מותנית גם בשלושה ימי שירות לפחות במהלך חופשת החג.

לכן משרת שביצע עשרות ימי מילואים מוקדם יותר השנה, אבל אינו משרת בתקופה הרלוונטית לחגי תשרי, לא בהכרח יהיה זכאי להחזר עבור הקייטנה הנוכחית.

הכסף לא נכנס אוטומטית

מדובר בהחזר הוצאות ולא במענק שנכנס לחשבון ללא פעולה מצד המשרת.

כדי לקבל את הכסף נדרש להגיש בקשה ולצרף קבלה רשמית או חשבונית מס ממפעיל הקייטנה. בצה"ל מדגישים שרישום ידני שאינו קבלה רשמית לא יתקבל לצורך ההחזר.

המשמעות פשוטה: מי שמשלם עכשיו על קייטנה צריך לוודא שהוא מקבל מסמך תקין ולשמור אותו. בלי הוכחת תשלום, לא ניתן יהיה לממש את ההחזר.

אז מאיפה מגיע המספר 2,000?

כאן נמצא הפרט שעלול ליצור בלבול.

משפחה עם ילד אחד לא מקבלת כעת 2,000 שקל עבור קייטנת סוכות. ההחזר לילד הראשון הוא עד 500 שקל. עבור כל ילד נוסף ניתן לקבל עד 250 שקל, והכול בתוך התקרה השנתית שנקבעה לפי מדרג השירות.

לדוגמה, משפחה עם שני ילדים עשויה להיות זכאית במסגרת קייטנה מסוימת לעד 750 שקל, בכפוף להוצאה בפועל ולעמידה בכל תנאי הזכאות. אם חלק מהתקרה השנתית כבר נוצל במהלך השנה, ההחזר שנותר עשוי להיות נמוך יותר.

ההטבה לא הוכרזה היום

חשוב גם לדייק בתזמון. ההחלטה על החזרי הקייטנות לשנת 2026 התקבלה כבר בתחילת השנה. מה שמתחיל היום הוא חלון קייטנות חגי תשרי שנקבע מראש כתקופה המזכה בהחזר.

התקופה הנוכחית מסתיימת ב-2 באוקטובר. לאחר מכן קיימת גם תקופה נפרדת לקייטנות חנוכה, שנקבעה ל-6 עד 12 בדצמבר.