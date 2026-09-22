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חדשות פוליטי מדיני

בצל הסערה סביבו: אבו שחאדה חושף את מצבו הרפואי

יו"ר בל"ד מעדכן על מצבו הבריאותי ומגיב לקריאות במערכת הפוליטית לפסילתו מריצה לכנסת: "מי שמתיימר להיאבק על דמוקרטיה לא יכול לתמוך בפסילת קול המיעוט הערבי"

17:28
1 תגובות
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אבו שחאדה (מרים אלסטר\ פלאש90)

יו"ר מפלגת בל"ד, סאמי אבו שחאדה, מעדכן על מצבו הבריאותי ומגיב בחריפות לקריאות שנשמעו בימים האחרונים במערכת הפוליטית, ובהן גם מצד גורמים באופוזיציה, לפסול את התמודדותו לכנסת.

"אני מודה לכולם על הדאגה לשלומי ועל איחולי הבריאות", מסר אבו שחאדה. "אני מבקש להרגיע גם את מבקשי טובתי וגם את הכהניסטים כאחד: אני מתאושש ומתכוון להמשיך במאבק למען דמוקרטיה מהותית, חירות ושוויון בכל הכוח. שום מורשע בהסתה לטרור, או כל גזען אחר, לא יזיזו אותי מהדרך שבה אני צועד למען מציאות טובה יותר".

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בדבריו הפנה אבו שחאדה אצבע מאשימה גם לעבר מנהיגים במחנה המרכז-שמאל שתמכו בפסילתו: "לצערי חלק ממנהיגי ה-'אופוזיציה' החליטו לשתף פעולה עם הניסיון הפסול להשתיק את הקול הערבי בקלפי, דרך הרחקה שלי כנציג ציבור לכנסת. חשוב לי להגיד לכם: הניסיון להיות חיקוי דהוי של ימין לא עזר לכם קודם ולא יעזור לכם עכשיו. מי שמתיימרים להיאבק על דמוקרטיה לא יכולים לתמוך בפסילה של קול המיעוט הערבי".

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גיל אברוצקי
לפני שעה

שחאדה אתה תומך טרור וגזען. בינך לבין המיעוט הערבי אין שום קשר אתה היית צריך לעוף לא רק מהכנסת אלא גם מהמדינה יחד עם עבאס וסגלוביץ. מצבך הבריאותי לא מעניין אף אחד. אדם שלא מגנה רצח של ילדים ותינוקות. מצידי שלא יראה אור יום.
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