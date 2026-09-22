דיווח: התפקיד הבכיר שהציע נתניהו ליעקב ברדוגו

פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו, ששוריין במקום ה-11 ברשימת הליכוד לכנסת ה-26, קיבל מראש הממשלה בנימין נתניהו הבטחה לתפקיד בממשלה הבאה ולחברות בקבינט המדיני-ביטחוני, כך אמרו היום (שלישי) גורמים המעורים בפרטים כך פורסם בוואלה.

לפי אותם גורמים, מדובר למעשה בשתי הבטחות מרכזיות שניתנו לברדוגו. הראשונה כבר מומשה, כאשר נתניהו הציב אותו במקום ה-11 ברשימת הליכוד לכנסת. מדובר בשריון גבוה ברשימה, שהציב את פרשן ערוץ 14 מעל מועמדים אחרים ששוריינו.

אלא שלפי הגורמים, השריון בכנסת אינו סוף הדרך. לטענתם, ברדוגו קיבל גם הבטחה לתפקיד בממשלה הבאה ולחברות בקבינט המדיני-ביטחוני. בשלב זה לא ברור אם הכוונה היא למנות אותו כחבר מן המניין בקבינט או להעניק לו מעמד של משקיף.

הדברים מגיעים לאחר שבחודשים האחרונים פורסמו בכלי תקשורת שונים דיווחים שלפיהם ברדוגו עשוי להיות מיועד לתפקיד שר המשפטים או שר התקשורת בממשלה הבאה. ברדוגו עצמו כבר התייחס בעבר לאפשרות שימונה לשר, ואף אמר כי אם יוצע לו לכהן כשר המשפטים, הוא יקבל את התפקיד.

האפשרות שברדוגו ימונה לחבר בקבינט המדיני-ביטחוני בולטת גם על רקע התבטאויותיו במהלך המלחמה. לאורך התקופה מתח ברדוגו ביקורת חריפה על הרמטכ"ל אייל זמיר ועל בכירים נוספים במערכת הביטחון. במספר הזדמנויות הוא גם תקף את אופן ניהול המלחמה ואת התנהלות הצמרת הביטחונית.

בליכוד, מנגד, מכחישים את הטענה כי נתניהו כבר מחלק תפקידים לקראת הממשלה הבאה. מהמפלגה נמסר בתגובה: "ראש הממשלה נתניהו לא עסק ולא עוסק בחלוקת תפקידים לפני הבחירות".

אפשר גם לחזק את הכותרת לכיוון יותר מסקרן, כשהשריון במקום ה-11 הוא רק ה"טיזר" וההבטחה לקבינט היא החשיפה המרכזית.