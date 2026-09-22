ליברמן בהערכה מוזרה: נתניהו יעשה הכל כדי שזה יקרה

( אבשלום ששוני / פלאש90 )

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, תוקף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו ומאשים אותו בניסיון מתוכנן לגרור את מדינת ישראל לסדרת סבבי בחירות בלתי נגמרים.

"מה רוצה נתניהו? נתניהו יודע שהוא לא יוכל לנצח בבחירות, ולכן הוא רוצה למנוע הקמת ממשלה אחרת, ולהישאר ראש ממשלת מעבר", טען ליברמן. בדבריו התייחס ליברמן לאמירת העבר המפורסמת של ראש הממשלה והציג את התרחיש שלטענתו נתניהו מקדם כעת: "איך זה יקרה? זוכרים את 'הערבים נוהרים לקלפיות'? הפעם ביבי יעשה הכל כדי שהם באמת ינהרו לקלפיות, כדי שרע"מ והרשימה המשותפת יקבלו כמה שיותר מנדטים ומדינת ישראל תגרר מסבב בחירות אחד למשנהו".

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לדברי יו"ר ישראל ביתנו, המהלך יוביל לפגיעה קשה במדינה אך ישרת את מטרותיו האישיות של נתניהו. "סבבים ממושכים יפגעו קשות במדינה, אבל ישאירו אותו בשלטון", סיכם ליברמן. "זו אסטרטגיה נבזית וזדונית אך מתאימה מאוד לביבי".