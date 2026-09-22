טראמפ בעצרת האו"ם ( לב ראדין\שאטרסטוק )

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשא דברים היום (שלישי) בפתח העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק. בנאומו התייחס למלחמה עם איראן - כשהתחייב לא לאפשר לטרור לשלוט במערב.

"250 שנה אחרי המאבק על עצמאותנו, אני יכול לומר שאמריקה חזקה וגדולה יותר מאי פעם" טען טראמפ. "כל מנהיג בעולם הזה יודע שיש לו רק זמן קצר לשנות את העולם ולעצור את הסכנות העולות. לי אין שום אינטרס להתעלם מהצרות שפוקדות אותנו, ואני לא מתכנן להשאיר את הטיפול בהם למחר - אלא מתעמת איתם היום. ואין שום דוגמה גדולה יותר לסכנה נגדנו היום מהאיום הגובר של הרפובליקה האיסלאמית של איראן". לדבריו, "האיראנים היו איום גדול, הם היו הבריון של המזרח התיכון. אבל הם כבר לא מאיימים על אף אחד כיום. מהיום הראשון שלי בפוליטיקה הבטחתי שלא אתן להם להחזיק בנשק גרעיני. הצעתי להם לנהל משא ומתן, אבל הם סירבו. וזו הייתה טעות גדולה". טראמפ הבהיר כי "המטרה של איראן הייתה לדהור לפצצה גרעינית, בחסות מטרייה של הטילים הבליסטיים שלהם. אם הם היו מצליחים, הם היו יכולים לעשות כל מה שבא להם. אחרי שנתתי להם כל הזדמנות אפשרית לעסקה, פעלתי כדי לוודא שאף אמריקני לא יצטרך להיות מאויים על ידי איראן".

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בהמשך דבריו טראמפ השווה בין פיגועי ה-11 בספטמבר בניו יורק לטבח ה-7 באוקטובר. "בארה"ב ציינו לא מזמן 25 שנים למתקפת הטרור הקשה ביותר בהיסטוריה, ב-11 בספטמבר, שבה נהרגו 3,000 בני אדם, במרחק של כמה קילומטרים מכאן" אמר. "בעוד שבועיים נציין את יום השנה השלישי למתקפת ה-7 באוקטובר בישראל, שבה מחבלים שמומנו על ידי איראן עינו, התעללו ורצחו 1,200 אזרחים חפים מפשע, בהם עשרות אזרחים אמריקנים".

טראמפ הזכיר כי "המנהיג העליון של איראן חגג את הטבח וכינה אותו 'שירות לאנושות'. אותו משטר טבח ביותר מ-72,000 מאזרחיו שלו בשנה האחרונה. רק תדמיינו אילו משטר נתעב שכזה היה מקבל אי פעם יכולת לבצע מתקפות טרור רחבות היקף בחסות מטרייה גרעינית. זו הייתה המציאות שנאלצנו להתמודד איתה - מציאות שרבים מדי העדיפו להתעלם ממנה".

"גם אחרי שהגענו להסכם על הפסקת אש, איראן הפרה אותה פעמים רבות. אני רוצה להודות למועצת הביטחון של האו"ם על כך שהצביעה ברוב מוחץ בעד החלטה המגנה את מתקפות הטרור הנתעבות של איראן נגד ספנות מסחרית" הוסיף. "אני שמח לומר שההחלטה הזו זכתה לתמיכה של יותר מדינות חברות באו"ם מכל החלטה אחרת של מועצת הביטחון בהיסטוריה. עכשיו כל המדינות הללו צריכות להצטרף ללחץ כלכלי על איראן, עד שהיא תפסיק להשתמש בטרור".

"ארה"ב לא תאפשר עוד לאיומים על אמריקה להשיג דריסת רגל בשום מקום בחצי הכדור המערבי" התחייב. "אם יהיה צורך, נשתמש בעוצמה הצבאית שאין לה אח ורע שלנו כדי להגן על האינטרסים הלאומיים החיוניים שלנו".

עם זאת, טראמפ אמר כי "כרגע יש לי החלטה גדולה: האם איראן תקבל עסקה שתאפשר לה להפוך למדינה החזקה במזרח התיכון, או האם אני משמיד לחלוטין את הרפובליקה האיסלאמית במהירות? האם אני מעיף אותם לגיהנום, או לא? אבל אני מאמין שנגיע לעסקה מיד אחרי בחירות האמצע, כי אין שום סיבה שלא נעשה את זה. הם ממתינים לראות את תוצאות הבחירות, אבל אני לא ממהר. אני עדיין איהיה פה לעוד שנתיים וחצי. הבחירות הן לא שיקול מבחינתי בכל הקשור לאיראן, כי אני אפילו לא מתמודד בהן. אנחנו נגיע לפתרון עם איראן - בדרך כזו או אחרת".

בדבריו טראמפ תקף גם את שופטי בית הדין בהאג, כשאמר כי "הם פשוט אנשים מרושעים. אני קורא לכל המדינות בעולם לפרוש מהמוסד הסורר הזה. לא אאפשר להם לשפוט חיילים אמריקנים, או כל אחד אחר".