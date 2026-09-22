( (צילום: שאטרסטוק) )

השחקן הספרדי חאבייר בארדם, בן ה-57, שיתף אתמול (שני) בחשבון האינסטגרם שלו כמה פוסטים הקוראים להדיח את הזמרת פינק מתפקידה כשגרירת ארגון הילדים של האו"ם, UNICEF. המהלך מגיע בעקבות הביקורת שמתחה פינק על הראפר מקלמור, שהפך את הופעת החימום שלו לאד שירן למפגן פרו-פלסטיני.

בארדם, שמונה למיליון ומחצה עוקבים בחשבונו, שיתף את העצומה במטרה לעודד את קהל העוקבים שלו לחתום עליה. בעצומה נכתב כי "ההתבטאויות האחרונות של פינק אינן רק מצערות, אלא גם אינן עולות בקנה אחד עם תפקידה כשגרירת UNICEF - אדם שמצופה ממנו לקדם שלום, הבנה וערכים הומניטריים מעל להטיות אישיות". הסערה שהחלה בניו ג'רזי הסערה פרצה לאחר שמקלמור עלה כמופע החימום של אד שירן באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי, וקרא על הבמה "לשחרר את פלסטין" כשברקע הוקרנו מראות מהמלחמה בעזה. פינק שיתפה בתגובה פוסט של ארגון StopAntisemitism, שהאשים את הראפר ב"תעמולה אנטי-ישראלית". היא גם שיתפה ממים עם מסרים כגון: "התפקיד של ליצן הוא למצוא חן בעיני כולם". בהמשך פרסמה הזמרת היהודייה פוסט מפורט בן אלף מילים ברשתות החברתיות, שבו הסבירה מדוע בחרה להתבטא נגד מקלמור. במסגרת ההסבר הזכירה כי היא משמשה זה עשור שגרירה של ארגון UNICEF ושפגשה ילדים שנולדו למציאות של מלחמה. "נולדתי יהודייה - לא בחרתי בזה", כתבה פינק, והדגישה את המקום האישי שממנו הגיבה.

הראפר מקלמור ( שאטרסטוק )

העצומה: "לנקוט פעולה נחרצת"

בעצומה שבארדם שיתף נכתב כי "משימתו של UNICEF היא להגן על זכויותיהם ועל כבודם של כל הילדים, ללא קשר להשתייכות פוליטית או לגבולות גיאוגרפיים. אנו סומכים על השגרירים שיהיו נושאי הלפיד של העקרונות האלה, יטפחו שיח מכיל ויקדמו תמיכה משמעותית".

בהמשך קוראת העצומה ל-UNICEF "לנקוט פעולה נחרצת ולהדיח את פינק מתפקידה כשגרירה. צעד זה יאשר מחדש את מחויבותו של UNICEF לניטרליות ואת מסירותו לכל הילדים, ללא קשר ללאום או למורשת".

כזכור, מקלמור הודח מסיבוב ההופעות של אד שירן לאחר שאולמות שבהם היו אמורות להתקיים ההופעות הודיעו שהם יבטלו את המופעים אם הוא ימשיך לשמש כמופע החימום. ההחלטה עוררה גל של פרישות מצד אמנים אחרים שהיו אמורים להופיע עם שירן, ביניהם הזמר פיניאס והזמר האירי ארון רואו.