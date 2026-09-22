פאניקה אדירה בחמאס: ההודעה המבוהלת של ראשי הארגון

( עבד אל ראחים חאטיב / פלאש90 )

מקורות בכירים בארגון הטרור חמאס הגיבו היום (שלישי) לדבריו של שר הביטחון, ישראל כ"ץ, אשר מוקדם יותר הבהיר כי העיר עזה תפונה מתושביה דרומה במידה שייחטף אזרח או חייל צה"ל. בשיחה עם הערוץ הקטארי "אל-ערבי", מסרו הגורמים בחמאס כי הם "מכחישים את הטענות הישראליות על היערכות לפעולות או תוכנית לחטיפת חיילים ישראלים".

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לדברי אותם גורמים, האיומים המושמעים בירושלים נועדו להכשיר את הקרקע לפעולה צבאית נרחבת ברצועה. בחמאס טענו כי ישראל נערכת לתוקפנות שתכלול מתקפה על נכסים אזרחיים וממשלתיים ברצועת עזה, ובעקבות כך קראו להקמת ועדה בינלאומית שתאמת את הטענות הישראליות.

לצד ההכחשות, הוסיפו בארגון הטרור כי הם "מחויבים להסכם הפסקת האש", וקראו לגורמים המתווכים להפעיל לחץ על ישראל כדי למנוע את הסלמת המצב.