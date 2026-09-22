יערה שפירא בתגובה ראשונה לסערה סביבה

סערה ברשת בעקבות דיווח על מגמות אחוזי ההצבעה בסקרים: כתבת 'כאן חדשות', יערה שפירא, יצאה בתגובה חריפה נגד גל הביקורות והתגובות שקיבלה ברשתות החברתיות בעקבות כתבה שפרסמה בנושא.

"תראו את התגובות פה. מטריפה אותי חוסר היכולת להתמודד עם נתון", כתבה שפירא בחשבון ה-X (טוויטר) שלה, והזמינה את הגולשים לצפות בכתבה המלאה שעסקה במגמות העדכניות ובשיעורי ההשתתפות הצפויים.

כדי לענות על הגל המתקפה והשאלות החוזרות ונשנות, פירטה שפירא את המתודולוגיה שבה משתמשים מכוני הסקרים לבחינת נתוני ההצבעה: "שואלים בתחילת הסקר האם מתכוונים להצביע, כמה בטוחים בתשובה הזאת, והאם הצביעו בבחירות הקודמות. גם מי שאומר שלא יצביע נשאל למי יצביע אם כבר הגיע לקלפי, והמחשוב נעשה לפי נתוני עבר על ביטחון בהצבעה לעומת הצבעה בפועל".