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לפני סיום כהונתו

גוטרש פתח את עצרת האו"ם במתקפה חריפה נגד ישראל

בפתח עצרת האו"ם בניו יורק, המזכ"ל אנטוניו גוטרש תקף את ישראל בחריפות וטען כי יש "חשד לטיהור אתני" ביהודה ושומרון

16:39
1 תגובות
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מזכל האו"ם אנטוניו גוטרש (אורהאן אקורט\שאטרסטוק)

עצרת האו"ם השנתית בניו יורק נפתחה היום (שלישי) בנאום של המזכ"ל אנטוניו גוטרש, שנשא דברים בפעם האחרונה לפני סיום כהונתו בדצמבר הקרוב. בדבריו תקף בחריפות את ישראל על המלחמה בעזה, ואף האשים את ישראל ב"חשד לטיהור אתני" ביהודה ושומרון.

"אסור לנו להפסיק לעקוב אחרי המצב ההרסני בשטח הפלסטיני הכבוש" אמר גוטרש. "חלפו כמעט שלוש שנים מאז מתקפות הטרור הנתעבות של חמאס ב-7 באוקטובר. מה שבא בעקבותיהן היה מתקפה על פלסטינים בעזה, בהיקף של הרג והרס שלא ראיתי בכל שנותיי כמזכ"ל".

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"במקביל, האלימות, העקירה והתרחבות ההתנחלויות בגדה המערבית הכבושה הורסים את הדרך לשלום, ומעלים חשד לטיהור אתני באזור" הוסיף וטען. "אנחנו לא יכולים לאפשר לפתרון שתי המדינות להיעלם מול עינינו".

בסיכום דבריו המזכ"ל הזכיר את התביעה המתנהלת בבית הדין הבינלאומי בהאג בטענה לרצח עם נגד הפלסטינים בעזה, כשציין כי "בחוות דעת מייעצת מהשנה שעברה הבהיר בית הדין כי יש לאפשר לאומות המאוחדות לבצע את המנדט שלנו בעזה ולהגן על הצוות שלנו והעובדים ההומניטריים. על כל הצדדים לציית לחוק הבינלאומי ולצווי בית הדין".

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כועס ואיכפתי
לפני 7 דקות

ומה עוד חדש ??? היהפוך כושי עורו ? היה ונותר חלאה מתועבת.
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