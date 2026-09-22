גוטרש פתח את עצרת האו"ם במתקפה חריפה נגד ישראל

מזכל האו"ם אנטוניו גוטרש ( אורהאן אקורט\שאטרסטוק )

עצרת האו"ם השנתית בניו יורק נפתחה היום (שלישי) בנאום של המזכ"ל אנטוניו גוטרש, שנשא דברים בפעם האחרונה לפני סיום כהונתו בדצמבר הקרוב. בדבריו תקף בחריפות את ישראל על המלחמה בעזה, ואף האשים את ישראל ב"חשד לטיהור אתני" ביהודה ושומרון. "אסור לנו להפסיק לעקוב אחרי המצב ההרסני בשטח הפלסטיני הכבוש" אמר גוטרש. "חלפו כמעט שלוש שנים מאז מתקפות הטרור הנתעבות של חמאס ב-7 באוקטובר. מה שבא בעקבותיהן היה מתקפה על פלסטינים בעזה, בהיקף של הרג והרס שלא ראיתי בכל שנותיי כמזכ"ל".

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"במקביל, האלימות, העקירה והתרחבות ההתנחלויות בגדה המערבית הכבושה הורסים את הדרך לשלום, ומעלים חשד לטיהור אתני באזור" הוסיף וטען. "אנחנו לא יכולים לאפשר לפתרון שתי המדינות להיעלם מול עינינו".

בסיכום דבריו המזכ"ל הזכיר את התביעה המתנהלת בבית הדין הבינלאומי בהאג בטענה לרצח עם נגד הפלסטינים בעזה, כשציין כי "בחוות דעת מייעצת מהשנה שעברה הבהיר בית הדין כי יש לאפשר לאומות המאוחדות לבצע את המנדט שלנו בעזה ולהגן על הצוות שלנו והעובדים ההומניטריים. על כל הצדדים לציית לחוק הבינלאומי ולצווי בית הדין".