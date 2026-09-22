ביטוח לאומי: עדכון חשוב לחג הסוכות

מי שמתכנן להגיע בימים הקרובים לסניף של הביטוח הלאומי צריך לשים לב ללוח החגים. הסניפים חזרו היום, 22 בספטמבר, לקבל קהל לאחר הסגירה סביב יום הכיפורים, אבל חלון הפעילות יהיה קצר.

לפי הודעת הביטוח הלאומי, החל מיום שישי, 25 בספטמבר, ועד 4 באוקטובר כולל, הסניפים יהיו סגורים ולא תתקיים קבלת קהל. הפעילות הפרונטלית תחודש רק ב-5 באוקטובר.

לא ניתן יהיה לקבוע תור טלפוני

הסגירה אינה מתייחסת רק להגעה פיזית לסניפים.

בביטוח הלאומי מציינים כי בתקופת הסגירה לא יהיה ניתן לזמן תור פרונטלי וגם לא תור טלפוני. המשמעות היא שמי שזקוק לשיחה יזומה עם נציג או לטיפול שמחייב קביעת תור, צריך לקחת בחשבון שהאפשרות הזו לא תהיה זמינה במהלך רוב ימי החג.

השירותים הדיגיטליים באתר ממשיכים להיות זמינים, כך שניתן להגיש חלק מהבקשות, לשלוח מסמכים ולבצע פעולות מקוונות בלי להגיע לסניף.

מה קורה עם המוקדים הטלפוניים?

גם כאן לוח הזמנים מצומצם.

לפי ההודעה הרשמית, במהלך תקופת החגים מוקדי השירות הטלפוניים יהיו זמינים במועדים מוגבלים. בתקופת סוכות צוין כי המענה הטלפוני יהיה זמין ב-4 באוקטובר בלבד לפני החזרה המלאה לפעילות ביום שלמחרת.

לכן מי שמסתמך על מוקד טלפוני כדי לפתור בעיה דחופה לא כדאי שיניח שהמוקד יפעל כרגיל לאורך חול המועד.

יש לכם ועדה רפואית? כאן הכלל שונה

יש חריג חשוב שכדאי להכיר.

מי שכבר נקבעה לו ועדה רפואית בתקופת הסגירה אינו צריך להניח שהיא מבוטלת. הביטוח הלאומי הודיע כי ועדות רפואיות שנקבעו לתאריכים הרלוונטיים יתקיימו כרגיל.

לכן במקרה של ועדה רפואית אין לבטל הגעה על סמך סגירת הסניפים בלבד. כדאי לפעול לפי ההזמנה שנשלחה ולבדוק את פרטי המועד.

גם הקצבאות משולמות היום

במקביל לפתיחת הסניפים, היום הוא גם מועד התשלום המוקדם של הקצבאות ארוכות המועד לחודש ספטמבר.

הביטוח הלאומי הקדים את התשלום ל-22 בספטמבר לקראת סוכות. בין הקצבאות שנכללות במהלך נמצאות אזרח ותיק, שארים, נכות, ילד נכה, שירותים מיוחדים, ניידות, נפגעי עבודה, מזונות, שיקום וסיעוד.

הקדמת התשלום אינה תוספת לקצבה, אלא שינוי של מועד ההפקדה לקראת החג.