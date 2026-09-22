חילי טרופר חושף את דעתו על פסילת יו"ר בל"ד

חבר הכנסת חילי טרופר קורא לפסול את התמודדותו של יו"ר מפלגת בל"ד, סמי אבו שחאדה, לכנסת, על רקע דברים שפרסם ביומה השני של המלחמה.

טרופר חזר לדברים שכתב אבו שחאדה ב-8 באוקטובר, בעיצומם של הקרבות ביישובי העוטף וכאשר ממדי האסון והחטיפות כבר החלו להתברר. באותה עת כתב יו"ר בל"ד: "אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית... אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת, אחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר".