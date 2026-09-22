בעקבות תביעה ייצוגית: ביטוח לאומי מחלק כסף לאזרחים

המוסד לביטוח לאומי יוצא בהודעה על החזר כספי למבוטחים, בעקבות פסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים שאישר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית (ת"צ 2001-12-22 דניאל כהן נ' המוסד לביטוח לאומי).

על פי ההסדר, המוסד לביטוח לאומי יבצע החזר כספי בסך 25 שקלים למבוטחים אשר שילמו סכום זה בסניפי ירושלים לצורך קבלת העתק מתיקם האישי, בתקופה שבין ה-1 בדצמבר 2020 ועד ל-19 במרץ 2026. ההחזר יועבר בתוספת הצמדה שתחושב בהתאם למדד המחירים לצרכן מיום התשלום ועד יום ההחזר בפועל. מבוטחים הרואים עצמם זכאים להחזר רשאים להגיש בקשה באמצעות אזור הפנייה האישית באתר הביטוח הלאומי, או בפנייה ישירה באמצעות הדוא"ל לסניפים הרלוונטיים:

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סניף ירושלים כללי (רחוב שמעון בן שטח 4): KSAFIMJR1@NIOI.GOV

KSAFIMJR1@NIOI.GOV סניף צפון ירושלים (רחוב חיים בר לב 16): EINATMI@NIOI.GOV.IL

את הבקשות להחזר יש להגיש עד ליום 22 בנובמבר 2026. לבקשה יש לצרף אסמכתא על התשלום שבוצע, או לחלופין לבקש מהמוסד לביטוח לאומי לאתר את התשלום באמצעות מסגרת מספר הזיהוי של המבוטח.