לראשונה: לפיד יארח את כל ראשי מפלגות "גוש השינוי" לפגישה משותפת

( יונתן זינדל, פלאש 90 )

לראשונה: ראש האופוזיציה יאיר לפיד יארח במוצאי שבת הקרוב את ראשי מפלגת "גוש השינוי" - יו"ר "ביחד" נפתלי בנט, יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. לפי ההודעה, הפגישה תתקיים בביתו של לפיד בתל אביב, ונועדה לצורך "דיון על תיאום מהלכי הגוש". זו תהיה הפעם הראשונה שבה לפיד וכל ארבעת ראשי המפלגות נפגשים ביחד מאז תחילת מערכת הבחירות. מתוך מפלגות האופוזיציה, מי שלא הוזמנו לפגישה הם יו"ר רע"מ מנסור עבאס, וכן יו"ר כחול לבן בני גנץ.

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הפגישה של לפיד עם ראשי המפלגות מגיעה אחרי שבשבוע שעבר בנט נפגש עם ליברמן, כשנאמר כי השניים "שוחחו על הפעולות הנדרשות להשגת ניצחון במערכת הבחירות, ודנו בסוגיות השונות שעל סדר היום".