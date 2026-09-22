גנץ מודיע: כך נצביע על פסילת אבו שחאדה, בל"ד וכסיף

מפלגת כחול לבן הודיעה כעת (שלישי) כי נציגיה בוועדת הבחירות המרכזית יצביעו בעד פסילתם של חברי הכנסת סמי אבו שחאדה ועופר כסיף, וכן בעד פסילת מפלגת בל"ד מהתמודדות לכנסת. לדבריהם, התמיכה בפסילה מגיעה "בעקבות תמיכתם בפעילות טרור והתנגדותם למדינת ישראל כמדינה יהודית".

עם זאת, בהודעת המפלגה נאמר גם כי "ככלל, אנחנו מאמינים שחופש הבחירה נמצא בידי הציבור, וכך צריך להיות".

כאמור, ועדת הבחירות המרכזית דנה היום בדרישות לפסול את המפלגות הערביות ונציגיהם מהתמודדות בבחירות לכנסת - כשהיו"ר נעם סולברג דחה את בקשות של אבו שחאדה לדחות את הדיון בעניינו בטענה כי הוא נפצע. סולברג קבע כי אין לדחות את הדיון והוסיף: "יוכל להשתתף בדיון באמצעות ויעוד חזותי (בזום)".

במקביל, היועצת המשפטית לממשלה ופרקלית המדינה מסרו את עמדתם לגבי הדרישה לפסול אישים ומפלגות ספציפיות, כשטענו כי "אין בסיס משפטי לפסילת המפלגות והמועמדים הבאים: מפלגות הציונות הדתית וזהות, הדמוקרטים, רע״מ, עוצמה יהודית, הרשימה המשותפת ובל״ד, וכן ח״כ עופר כסיף". לעומת זאת, בעניינו של אבו שחאדה נאמר כי "עולה לכאורה מן התשתית הראייתית - ובעיקר ממאמר שפרסם ביום 8.10.2023 - כי הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל".

לעמדת היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, בהתייחסותו הכתובה של אבו שחאדה לבקשת הפסילה ״אין כדי להניח את הדעת כי מאמרו לא שיקף הבעת תמיכה במאבק מזוין בישראל, בעיתוי שאין חמור ממנו״. לפיכך, על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה, במסגרת הדיון שתקיים, בהתאם לאמות המידה המשפטיות ובראי טיעוניו של אבו שחאדה בפני הוועדה".