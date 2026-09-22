אפי נוה בתביעת ענק על סך 10 מיליון ש"ח

עו”ד אפי נוה הגיש היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז תביעה בסך 10 מיליון שקל נגד 12 נתבעים, ובהם אלכס סקלר, יועץ הקמפיינים רונן צור, חברות שילוט וחברות תחבורה ציבורית.

בתביעה טוען נוה כי הנתבעים היו מעורבים בקמפיין הכפשה רחב היקף נגדו, שכלל שלטי חוצות, פרסומים על גבי אוטובוסים והתבטאויות באמצעי התקשורת.

לפי כתב התביעה, נוה טוען כי הקמפיין הופץ ברחבי הארץ וכלל, בין היתר, כינויים כגון “בוגד” ו”זייפן”, וכן פרסומים שהציגו אותו כמי שזייף לכאורה תמיכה שקיבל בסניף הליכוד בחדרה. נוה טוען כי מדובר בפרסומים שקריים שנועדו לפגוע בשמו הטוב, במעמדו המקצועי ובמעמדו בקרב מצביעי הליכוד, בתקופה שבה התמודד בפריימריז לרשימת הליכוד לכנסת.

אחד הפרסומים שעליהם מתבססת התביעה נשא את הכותרת: “הלם במפלגת הליכוד - אפי נווה נתפס מזייף דיל שלא קרה בחדרה”. בפרסום נוסף נכתב “אפי נווה בוגד זייפן הסכמים אין סליחה”. לטענת נוה, הפרסומים הופיעו בשלטי חוצות ובאוטובוסים, לרבות של אגד ואקסטרה תחבורה.

בתביעה מתייחס נוה גם לפרסומים שבהם הופיעה תמונתו לצד הכיתוב “אפי וצביקה נווה - הציבור לא למכירה! נקודה”, וכן לפרסום שבו נכתב “העם רוצה: אפי נווה בכלא לא בליכוד”. לטענתו, העיצוב הגרפי של הפרסומים, לצד הטקסטים, נועד ליצור רושם שהוא אדם מושחת, עבריין או בלתי ראוי לאמון.

חלק מרכזי נוסף בתביעה עוסק בראיונות שהעניק סקלר לתחנות הרדיו גלי צה”ל, 103FM וכאן רשת ב’. לפי כתב התביעה, במהלך הראיונות ייחס סקלר לנוה ולאחיו צביקה שורה של מעשים חמורים, לרבות פגיעה במשפחות, סחיטה וניצול נשים, ואף השווה אותם ל”טרוריסטים” ולמחבלי חמאס.

בכתב התביעה מצוטט גם ראיון נוסף שבו נטען כי סקלר ייחס לאחים נוה שיטה של איתור נשים במצוקה וקיום יחסי מין עמן לצורך הפעלת לחץ וסחיטה על בעליהן. נוה מכחיש את הטענות ומתאר אותן בתביעה ככוזבות ומשפילות.

גם בראיון לכאן רשת ב’ נטען כי סקלר חזר על הטענות נגד האחים נוה, וכינה את אפי נוה בין היתר “רמאי”. לפי כתב התביעה, סקלר אף אמר כי “יש לי את הכוח לטפל בנושא הזה”.

אחת הטענות המרכזיות בתביעה היא שנוה עצמו לא היה מעורב בסכסוך שבין סקלר לבין אחיו צביקה נוה ואשתו של צביקה. לפי כתב התביעה, נוה טוען כי מעולם לא שוחח עם סקלר ולא היו ביניהם קשרים עסקיים או מקצועיים. לטענתו, הוא הפך ליעד לקמפיין בשל היותו אחיו של צביקה, שהיה קשור להליכים משפטיים מול סקלר.

בכתב התביעה נטען כי סקלר שכר את שירותיו של רונן צור לצורך ניהול הקמפיין. עוד נטען כי צור אישר את מעורבותו בקמפיין, לאחר שבכתבה ששודרה בכאן 11 דווח על מעורבותו, והשיב כי “צור תקשורת תסייע למר סקלר ככל הנדרש במסגרת החוק כדי לעשות צדק”.

לפי כתב התביעה, סקלר אמר בתקשורת כי תקציב הקמפיין עמד על 10 מיליון דולר. נוה טוען כי הסכומים שולמו, בין היתר, ליועץ הקמפיין ולחברות השילוט והתחבורה שהעמידו את אמצעי הפרסום שלהן לרשות הקמפיין.