לעבור את הגשר :איך שורדים 3.5 ימים עם הילדים בבית?

לעבור את הגשר ( עיבוד תמונה AI )

הימים שבין יום הכיפורים לחג הסוכות יכולים להיות "זמן שמחתנו" ממש כמו יום החג וימי חול המועד שבאים אחריו, אך במציאות המאתגרת של ימי חופש המכונים "גשר" בין חגים וימי עבודה שאינם מסונכרנים בקביעות עם לוח החופשות, נוצרת מציאות של הורים רבים הנלחצים מכך שילדים עלולים "להשתעמם" בבית שלושה ימים עד ערב חג סוכות ולא מוצאים את הפתרונות האידאליים להעברת ימי "הגשר" בשמחה ושקט עד כמה שאפשר. מכיוון שבשנה זו יש שלושה ימים מלאים בין מוצאי יום הכיפורים לערב חג הסוכות מוצעות שלוש עצות למעבר כל יום בשלום, ואליהן צורפה המלצה בבחינת "חצי עצה" לערב החג שחל השנה בערב שבת.

כיף בבית ( צילום: שאטרסטוק )

עצה ראשונה: הפעלה מרחוק

היום הראשון של החזרה לעבודה אחרי חג עם ילדים ללא מסגרת בבית הוא בדרך כלל המאתגר ביותר.

לכן, יש להכין מראש דף משימות בקבוצת הווטסאפ המשפחתית ולוודא שהילדים הגדולים לוקחים אחריות על הקטנים בישום מה שצריך כמו קניות דחופות במכולת אחרי החג והכנה לזה שבא אחריו.

חזרתם הביתה מהעבודה וגיליתם שכל המשימות בוצעו בהצלחה? תנו לילדים "עלינו לשבח" בעל פה, והבטיחו להם גם "שי לחג" שיגרום להם להרגיש שמעריכים אותם כמו שצריך.

נדיר: רחבת הכותל ריקה ( יונתן זינדל/פלאש90 )

עצה שניה: חצי יום כיף משפחתי

כדי שהימים שבין חג לחג לא ירגישו רגילים לגמרי, מומלץ למשוך עוד כמה שעות בעבודה ביום הראשון שאחרי החזרה מחופשת החג כדי שביום השני שאחרי החג ניתן יהיה לצאת הביתה יותר מוקדם, ולהכריז מראש על חצי יום כיף משפחתי.

זה זמן מושלם לעשות משהו טוב לפני החג: נסיעה לביקור קרובי משפחה רחוקים והבאת שי לחג, נסיעה ליעד מעניין שעדיין לא ביקרתם בו יחד או בכלל לא (אם עוד אפשר למצוא מקומות כאלה בארץ), ואפילו תפילה משפחתית בכותל המערבי בזמן האידאלי אחרי הפחתת העומס הרב שניכר היטב במקום הקדוש בחגי תשרי ומנע מרבים להגיע לאזור ולהתחבר לתפילות באמצעות מצלמות ואמצעי התקשורת.

קניות של הרגע האחרון ( צילום: יונתן זינדל/פלאש90 )

עצה שלישית: יום השלמות מרוכז

בהכנות לחג תמיד משאירים דברים לרגע האחרון.

לכן, את היום האחרון לפני ערב חג כדאי ורצוי להשאיר פתוח לקניות משלימות של פרטים חסרים מהרשימות שלא נגרמות עד הדלקת הנרות.

וזכרו כלל יהודי ידוע שכל יוצא פולין יודע לצטט בע”פ: מי שטרח בערב חג - הרוס מעייפות בחג עצמו!

צאו לטייל ( שטארסטוק )

חצי עצה: חוויה ספונטנית לערב חג

לא את הכל חייבים לתכנן מראש ולכן כל מי שעושה רשימות לפני חגים כדאי שישאיר יום אחד פתוח לטיול לא מתוכנן או לכל חוויה משפחתית אחרת. בחצי היום הזה אפשר לעשות משהו לא צפוי בהפתעה גמורה וזה אפילו לא צריך להיות קשור לחג, אבל זה מובן מאליו לנצל יום קצר לפני חג לבילוי משפחתי מהנה אז תחשבו לבד מה מתאים לכם ולילדכם.

בשורה התחתונה כל דבר שתעשו יחד יכול להפוך לחוויה מיוחדת אם תשקיעו בזה קצת מחשבה והרבה כיף.