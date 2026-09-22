האיראנים מציגים: אלו הדרישות מארה"ב לפתיחת מיצרי הורמוז 

שעות ספורות לפני הגעת המשלחת האיראנית לעצרת האו"ם בניו יורק, בטהרן מאותתים כי הם מוכנים לחדש את המשא ומתן מול האמריקנים. בכיר איראני אמר היום (שלישי) לרשת רויטרס כי למשלחת האיראנית "יש את הסמכות המלאה" להתחיל מחדש את ההליך הדיפלומטי עם וושינגטון.

לטענת הבכיר האיראני, טהרן מסוגלת לפתוח מחדש את מיצרי הורמוז תוך שבעה ימים - זאת במידה וארה"ב תעמוד בשורת תנאים שהוצבו. לפי רשימת הדרישות האיראנית, ארה"ב צריכה להצהיר באופן רשמי שהיא מעוניינת בפתרון דיפלומטי, וכן להסכים על לוח זמנים מוגדר להתקדמות התהליך. כמו כן, ארה"ב נדרשת להקל את הלחץ הצבאי שלה, ולהסיר את המצור הימי על נמלי איראן.