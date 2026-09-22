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לפני עצרת האו"ם

האיראנים מציגים: אלו הדרישות מארה"ב לפתיחת מיצרי הורמוז 

רגע לפני הגעת המשלחת האיראנית לעצרת האו"ם, בכיר איראני אמר כי טהרן מוכנה לחדש את המו"מ עם ארה"ב. לטענתו, איראן יכולה לפתוח את מיצרי הורמוז תוך שבוע - במידה וארה"ב תנקוט בסדרת צעדים

15:12
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טראמפ ומוג'תבא (ללא, אילוסטרציה AI)

שעות ספורות לפני הגעת המשלחת האיראנית לעצרת האו"ם בניו יורק, בטהרן מאותתים כי הם מוכנים לחדש את המשא ומתן מול האמריקנים. בכיר איראני אמר היום (שלישי) לרשת רויטרס כי למשלחת האיראנית "יש את הסמכות המלאה" להתחיל מחדש את ההליך הדיפלומטי עם וושינגטון.

לטענת הבכיר האיראני, טהרן מסוגלת לפתוח מחדש את מיצרי הורמוז תוך שבעה ימים - זאת במידה וארה"ב תעמוד בשורת תנאים שהוצבו. לפי רשימת הדרישות האיראנית, ארה"ב צריכה להצהיר באופן רשמי שהיא מעוניינת בפתרון דיפלומטי, וכן להסכים על לוח זמנים מוגדר להתקדמות התהליך. כמו כן, ארה"ב נדרשת להקל את הלחץ הצבאי שלה, ולהסיר את המצור הימי על נמלי איראן.

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עם זאת, הבכיר האיראני הבהיר כי בשלב זה לא צפויה פגישה בין נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ. זאת למרות שטראמפ עצמו אמר כי הוא "פתוח לאפשרות להיפגש איתו" במהלך עצרת האו"ם.

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