אלירז שדה תוהה: "הוא חיסל פוליטית את לפיד?"

מגיש i24news אלירז שדה, תהה היום (שלישי) בפניי עוקביו, מי אחראי על "חיסולו" הפוליטי של יאיר לפיד.

"ינון מגל חיסל פוליטית את לפיד, או שהוא עשה את זה לעצמו?", תהה שדה. נזכיר כי למפלגת 'יש עתיד' יש 24 מנדטים, ואילו כעת, לאחר האיחוד עם נפתלי בנט תחת מפלגת 'ביחד', המפלגה מקבלת בסקרים 8-9-10 מנדטים.

הפרשנים הפוליטים כולם מכנים זאת "התרסקות מפוארת", ובכל ראיון עם לפיד עצמו ובכירי יש עתיד נוספים, הם מנסים להבין מדוע המפלגה התרסקה כך.

נזכיר כי בעקבות מצבה של המפלגה בסקרים, בחודש האחרון החל גל פרישות כואב של בכירי וחברי הכנסת הוותיקים של המפלגה - בהם מאיר כהן, מיקי לוי, דבי ביטון, טטיאנה מזרסקי, קארין אלהרר ועוד.

לטענת בכירי המפלגה, רובם קיבלו מספר מלפיד, כי עליהם להודיע על פרישה, ולא הם יידחקו למקום רחוק ולא ריאלי ברשימה.

בנוסף, המגיש ינון מגל, בכל 4 השנים האחרונות, לעג ללפיד בכל במה אפשרית, פתח פינה חדשה וכינה אותה "הלפיד הלילי", בה הוא הביא אמירות של לפיד, מגוחכות לטענתו.

כך או כך, מפלגתו של לפיד חוותה התרסקות קשה וגדולה.