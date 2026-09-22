טלי גוטליב חוגגת: "עוד הישג לבן גביר"

טלי גוטליב ( צילום: אבשלום ששוני )

חברת הכנסת טלי גוטליב, שהצטרפה לאחרונה למפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר, התייחסה לדיון בעניין הדחתו של סמי אבו שחאדה.

בדבריה כתבה גוטליב: "עוד הישג לאיתמר בן גביר! במשך 4 שנים איתמר בן גביר וחברי עוצמה יהודית שוקדים ואוספים חומרים על תומכי הטרור בכנסת. בן גביר הגיש עתירה נגד סמי אבושחדה תומך הטרור מגובה בראיות רבות. למיארה רעדה היד כשלא היתה לה ברירה אלא להמליץ לוועדת הבחירות לשקול בכובד ראש את פסילת אבו שחאדה מהלל השהידים תומך הטרור שעודד תופת אוקטובר נוסף ממועמדותו לכנסת! עוצמה יהודית שמה לה למטרה להרחיק מהכנסת כל תומך טרור ולא תשקוט עד האחרון שבהם".

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מוקדם יותר היום, מסרה עוצמה יהודית את עמדתה בנוגע לתגובת היועמ"שית בעניין.

"אם אחרי כל החומרים שהבאנו כלפי יו״ר בל״ד, סמי אבו שחאדה, היועצת המשפטית לא מסוגלת לקרוא לילד בשמו ולהודיע בצורה הכי חד משמעית שצריך לפסול אותו מלרוץ לכנסת, הרי זה מלמד כמה צריך להדיח אותה וכמה היא לא כשרה לתפקיד הייעוץ המשפטי.

העתירה של עוצמה יהודית מפורטת, מנומקת, מציגה חומרים שלצערינו המדינה בעצמה הייתה צריכה לאסוף אותם. היועצת המשפטית לטרור מראה פעם אחר פעם כיצד הוא עומדת לצד המחבלים ותומכי הטרור - ולא לצד עם ישראל.

מכל מקום, החומר שאספנו מלמד: אבו שחאדה ורע״מ חייבים להיות מחוץ לכנסת ישראל. לא נשקוט ולא נעצור עד שנוציא את תומכי הטרור מהכנסת".