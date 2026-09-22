עיתונאי הארץ מפתיע: "חייב לפסול את שחאדה"

עיתונאי הארץ ג'וש בריינר, התייחס היום (שלישי) לסערה סביב הדיון בהדחת סמי אבו שחאדה, ואמר כי צריך לעשות זאת.
בהודעתו כתב בריינר: "יש חובה מוסרית לפסול את סאמי אבו שחאדה מלהתמודד. חרטוטים כאילו ב-8 באוקטובר "לא ידעתי את מימדי האסון" לא מתקבלים על הדעת. אין מקום לתומכי טרור בכנסת. מה שכן, למה בן גביר לא תומך בפסילת כל מי שאשכרה הורשע בתמיכה בארגון טרור?
אה אה, הוא בעצמו הורשע בתמיכה בארגון טרור. נזכרתי".
העיתונואי אביעד גליקמן, קרא אף הוא לספול את שחאדה: "סאמי אבו שחאדה צריך בעיניי להיפסל מריצה לבחירות לכנסת ישראל".