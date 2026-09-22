עיתונאי הארץ מפתיע: "חייב לפסול את שחאדה"

עיתונאי הארץ ג'וש בריינר, התייחס היום (שלישי) לסערה סביב הדיון בהדחת סמי אבו שחאדה, ואמר כי צריך לעשות זאת.

בהודעתו כתב בריינר: "יש חובה מוסרית לפסול את סאמי אבו שחאדה מלהתמודד. חרטוטים כאילו ב-8 באוקטובר "לא ידעתי את מימדי האסון" לא מתקבלים על הדעת. אין מקום לתומכי טרור בכנסת. מה שכן, למה בן גביר לא תומך בפסילת כל מי שאשכרה הורשע בתמיכה בארגון טרור?

‏אה אה, הוא בעצמו הורשע בתמיכה בארגון טרור. נזכרתי".

העיתונואי אביעד גליקמן, קרא אף הוא לספול את שחאדה: "סאמי אבו שחאדה צריך בעיניי להיפסל מריצה לבחירות לכנסת ישראל".