עוד לפני השידור: איזנקוט תפס את ערוץ 14 בשקר

איזנקוט ( צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90 )

לקראת שידור פרק הבכורה בסדרת תחקירים של ערוץ 14, העוסקת בדמותו ובמהלכיו של הרמטכ"ל לשעבר וחבר הכנסת גדי איזנקוט, נרשם עימות תקשורתי עוד בטרם עלתה התוכנית לאוויר. בפרומו שפרסם הערוץ נכתב: "מהנער מעפולה שהגיע לצמרת צה"ל ועד לפוליטיקאי שמבקש להצטייר כ'מבוגר האחראי'". איזנקוט לא נשאר חייב, שיתף את הציוץ של הערוץ והגיב בציניות: "עוד לא שידרתם דקה מה'תחקיר' והנה השקר הראשון: אוהב את עפולה, אבל – נולדתי בטבריה וגדלתי באילת". העובדה שחוסר דיוק בסיסי בפרטים הביוגרפיים עבר את שלב העריכה בפרומו הציפה גל תגובות ברשתות החברתיות והעלתה תהיות לגבי רמת הירידה לפרטים בתחקיר כולו.

( חשבון הטוויטר X של גדי איזנקוט )

הטעות הביוגרפית לגבי איזנקוט מצטרפת לשורת מבוכות עיתונאיות של ערוץ 14 בכל הנוגע לתחקירים ולמערכת הצבאית-משפטית. באחד המקרים הזכורים, פרסם הערוץ "תיעוד בלעדי" שבו נראה תחקירן מנסה לתשאל ברחוב אישה שהוצגה כפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר-ירושלמי, תוך שהוא טוען כי היא "מתחמקת" משאלותיו.

אלא שמהר מאוד גילו גולשים חדי-עין ברשת כי לא מדובר בפצ"רית כלל, אלא בעוברת אורח תמימה שרק דמתה לה.