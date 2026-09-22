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חדשות פוליטי מדיני

עמית סגל משתלח: "עמדה פחדנית ביותר, כמה אופייני"

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס לסערה סביב אבו שחאדה ולעמדת היועמ"שית בעניינו ותקף: "היועמ"שית בעמדה הפחדנית ביותר שיש, לא מביעה עמדה. כמה אופייני"

14:32
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עמית סגל (יונתן זינדל / פלאש90)

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס היום (שלישי) לעמדתה של היועמ"שית בנוגע לפסילת אבו שחאדה, בה היא לא נקטה עמדה חד משמעית, ומסרה תגובה "פרווה" לדיון.

נזכיר כי בהודעתה כתבה היועמ"שית: "בעניינו של המועמד סמי אבו שחאדה עולה לכאורה מן התשתית הראייתית - ובעיקר ממאמר שפרסם ביום 8.10.2023 - כי הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

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לעמדת היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, בהתייחסותו הכתובה של אבו שחאדה לבקשת הפסילה ״אין כדי להניח את הדעת כי מאמרו לא שיקף הבעת תמיכה במאבק מזוין בישראל, בעיתוי שאין חמור ממנו״. לפיכך, על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה, במסגרת הדיון שתקיים, בהתאם לאמות המידה המשפטיות ובראי טיעוניו של אבו שחאדה בפני הוועדה".

סגל תקף ואמר: "היועמ"שית בעמדה הפחדנית ביותר שיש, לא מביעה עמדה. כמה אופייני".

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