ינון מגל לא מתנצל: "אני לא חושב שפגעתי במישהו"

מגיש ערוץ 14 ינון מגל, התייחס היום (שלישי) ברדיו 103fm לסיום יום הכיפורים, ואמר: "אני עשיתי את כל התפילות. אני לא חושב שפגעתי במישהו, אין לי את התחושה הזו".

לפני מספר ימי, מגישת ערוץ 14 דנה ורון, העבירה מסר לצופים בשידור חי לקראת יום הכיפורים, והיא בניגוד למגל, ביקשה להתנצל: "אני מבקשת סליחה מכל מי שנפגע ממני באופן אישי. לא על האידיאולוגיה שלי, אלא על הפגיעה באדם.

מותר שנהיה חלוקים בדעותינו, אבל אף פעם לא חלוקים בלבבות. רגע לפני יום הכיפורים ושני רגעים לפני הבחירות, אני מוחלת וסולחת בלב שלם לכל יהודי באשר הוא".

כמו כן, חברו של מגל לתוכנית, איתמר פליישמן, השתתף בתוכנית הראיונות של עמרי אסנהיים בערוץ 13, ושיתף בתחושות הכבדות המלוות אותו לאחר חלק מהשידורים ובתגובות שהוא סופג ברשתות החברתיות.

במהלך הראיון שאל אסנהיים ישירות את פליישמן: "יש פעמים שאתה חוזר הביתה ואתה נגעל מעצמך?".

פליישמן לא היסס והשיב בכנות: "כן בטח. ברור, מה זאת אומרת, אין שאלה. הידיים שלך כל הזמן בבוץ. אין מנוס מזה שהבוץ יפגע בך ואתה גורם לזה, יש ימים כאלה".