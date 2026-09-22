כוכב קשת12 נגד 'הארץ': "נמאס מהצביעות, תתאפסו"

השחקן והקומיקאי אוראל צברי יצא היום (שלישי) במתקפה חריפה ברשתות החברתיות נגד עיתון "הארץ", בעקבות ביקורת טלוויזיה של רוגל אלפר שעסקה בשידור משדרי הסליחות מהכותל בערוצים השונים.

אלפר מתח ביקורת על כך שכל חמשת ערוצי השידור העבירו בלייב את מעמד הסליחות, וטען כי מדובר בסימן ל"מדינת הלכה". בתגובה לכך, שיתף צברי את צילום המסך של הכתבה והציג עמדה נחרצת:

"מדינה. יהודית. סוף פסוק. היחידה בעולם אגב! ידעתם?", כתב צברי. "כשאתם כותבים בעיתון שלכם כתבות כמו 'איפה הכי מומלץ לחגוג האלווין השנה' זה מדהים, ציורי, קבלת האחר, איזה יופי! אבל כשהזה הדת היהודית, שלנו, זה אוי ואבוי... נמאס מהצביעות, ומהאוטואנטישמיות הזו... תתאפסו..."

צברי המשיך והזכיר כי בעבר הזהות היהודית במרחב הציבורי והתקשורתי התקבלה בטבעיות ובגאווה: "פעם הייתה כאן זהות וגאווה להיות יהודים! בפרפר נחמד בשנות ה-80 ניסים גרמה שר את שם ה' בשיר 'מפי אל' בטלוויזיה החינוכית ואף אחד לא צעק 'הדתה'...".

לסיום, חתם צברי את דבריו בתמיכה בשידורי המסורת בערוצים: "דיי לברוח מהזהות היהודית שלנו, איזה מדהים שכל הערוצים עשו שידור ממעמד הסליחות, איזה מאחד, איזה אושר! סוף סוף משהו מאחד...".