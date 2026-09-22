אבישי גרינצייג עולה למתקפה: "זו הפעם הראשונה שזה קורה"

אבישי גרינצייג ( חיים גולדברג/פלאש90 )

כתב המשפט אבישי גרינצייג, התייחס היום (שלישי) להודעת היועצת המשפטית לממשלה, בעניין הדיון בהדחתו של סמי אבו שחאדה, ותקף אותה על כך.

"למיטב ידיעתי - זו הפעם הראשונה בה יועמ״ש לא מחווה דעה ברורה אם יש לפסול מועמד לכנסת. "על ועדת הבחירות לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה". זו עמדה משפטית? מה זה אומר?" נזכיר כי קודם לכן, היועמ"שית מסרה את הודעתה בעניין הדרישה לפסול אישים ומפלגות ספציפיות.

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בהודעה מטעמם נמסר: "אין בסיס משפטי לפסילת המפלגות והמועמדים הבאים: מפלגות הציונות הדתית וזהות, הדמוקרטים, רע״מ, עוצמה יהודית, הרשימה המשותפת ובל״ד, וכן ח״כ עופר כסיף.

לעומת זאת, בעניינו של המועמד סמי אבו שחאדה עולה לכאורה מן התשתית הראייתית - ובעיקר ממאמר שפרסם ביום 8.10.2023 - כי הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

לעמדת היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, בהתייחסותו הכתובה של אבו שחאדה לבקשת הפסילה ״אין כדי להניח את הדעת כי מאמרו לא שיקף הבעת תמיכה במאבק מזוין בישראל, בעיתוי שאין חמור ממנו״. לפיכך, על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה, במסגרת הדיון שתקיים, בהתאם לאמות המידה המשפטיות ובראי טיעוניו של אבו שחאדה בפני הוועדה".

עוד הוסיף גרינצייג: "איזה ניסוח אומלל".