השב"כ עצר בדואי מהדרום בחשד להזדהות עם חמאס

ושוב השב"כ תופס ערבי ישראלי שמזדהה עם האויב. המשטרה עצרה היום בהכוונת השב"כ את דיף אללה אבו רגילה, בן 19, מהישוב הבדואי שגב שלום בנגב, אשר על פי החשד פרסם תכנים המסיתים לטרור ומביעים הזדהות ותמיכה בארגון הטרור חמאס.

בעקבות החשדות, הוא נעצר על ידי יחידת הלוט"ר של המשמר הלאומי לפני כחודש ביישובו והועבר לחקירה.

בחקירתו בשב"כ עלה כי במהלך שנת 2026 שיתף החשוד ברשתות החברתיות תכנים רבים וקיצוניים המזוהים עם ארגון הטרור, אשר כללו, על פי החשד, דברי הסתה, שבח ותמיכה במעשי אלימות וטרור וכן גילויי הזדהות עם ארגון הטרור.

בין היתר, כלל החשוד בפרסומיו תמונות וסרטונים של פעילי טרור, תיעודים ממתקפת הטרור הרצחנית ב־7 באוקטובר 2023, דברי שבח למחבלים ולבכירי חמאס, תכנים המזוהים עם גדודי חללי אל־אקצא, האדרת פיגועים שבוצעו בישראל וכן קריאות מפורשות לביצוע מעשי אלימות וטרור.

בתום החקירה, הגישה היום פרקליטות מחוז דרום (פלילי) לבית המשפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד החשוד בגין עבירות ביטחוניות של הסתה לטרור וגילוי הזדהות עם ארגון טרור.

משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי רואים בחומרה רבה כל מעורבות בפעילות של הסתה לטרור, תמיכה בו והזדהות עם ארגוני טרור, וימשיכו לפעול בנחישות לאיתור המעורבים, לסיכול פעילות המסכנת את ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עמם.