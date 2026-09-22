השופט סולברג מנחית מכה על אבו שחאדה

אבו שחאדה ( מרים אלסטר\ פלאש90 )

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, דחה היום (שלישי) את בקשתו של אבו שחאדה, לדחות את הדיון בעניין פסילתו לכנסת, בטענה כי הוא נפצע.

סולברג כאמור קבע כי אין לדחות את הדיון והוסיף: "יוכל להשתתף בדיון באמצעות ויעוד חזותי (בזום)". מוקדם יותר היום, הגיבו ב'עוצמה יהודית' לבקשתו של שחאדה ומסרו: "השר בן גביר סבור שאבו שחאדה משקשק ולכן מבקש לדחות את הדיון. בכל מקרה, למען הסר ספק ולאור חשיבות הדיון, אם יש צורך - נבקש לחקור אותו ולקיים את ההליך, גם בבית החולים. אבו שחאדה יודע שאלו הימים האחרונים שהשופט יכול לדון בתיקים ולא סתם עושה משחקים".

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נזכיר כי המפלגה ביקשה לפסול את שחאדה, בטענה כי הוא לא גינה את מתקפה ה-7 באוקטובר, ואף כתב מאמר על כך ב-8 באוקטובר. שחאדה מצידו הבהיר כי הוא מגנה כמובן את מעשי הטבח, וכי אם הוא היה מודע לעוצמת מיימדי הטבח - הוא לא היה כותב אותו.

יו"ר בל"ד מסר אז: "עמדתי האנושית, הברורה והנחרצת נגד הפשעים שבוצעו בעוטף עזה ידועה היטב. מאז השבעה באוקטובר הבעתי אותה פעם אחר פעם במאמרים, בראיונות ובנאומים בערבית, בעברית ובאנגלית. אילו הייתי מודע לממדי הזוועות בעת כתיבת המאמר, לא הייתי מפרסם אותו".

לדבריו, "עמדתי הייתה ועודנה התנגדות חד-משמעית לפגיעה בבני אדם באשר הם, פלסטינים וישראלים כאחד. אני מתנגד לפשעים ולמעשי הטבח שבוצעו בשבעה באוקטובר כנגד תושבי העוטף, כפי שאני מתנגד לפגיעה באזרחים ולפשעים שבוצעו מאז נגד תושבי רצועת עזה".