מביך: זו עמדת היועמ"שית בנוגע לפסילת אבו שחאדה

היועמ"שית גלי בהרב מיארה ( אורן בן חקון / פלאש90 )

היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, מסרו היום (שלישי) את הודעתם בעניין הדרישה לפסול אישים ומפלגות ספציפיות.

בהודעה מטעמם נמסר: "אין בסיס משפטי לפסילת המפלגות והמועמדים הבאים: מפלגות הציונות הדתית וזהות, הדמוקרטים, רע״מ, עוצמה יהודית, הרשימה המשותפת ובל״ד, וכן ח״כ עופר כסיף. לעומת זאת, בעניינו של המועמד סמי אבו שחאדה עולה לכאורה מן התשתית הראייתית - ובעיקר ממאמר שפרסם ביום 8.10.2023 - כי הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. לעמדת היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, בהתייחסותו הכתובה של אבו שחאדה לבקשת הפסילה ״אין כדי להניח את הדעת כי מאמרו לא שיקף הבעת תמיכה במאבק מזוין בישראל, בעיתוי שאין חמור ממנו״. לפיכך, על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה, במסגרת הדיון שתקיים, בהתאם לאמות המידה המשפטיות ובראי טיעוניו של אבו שחאדה בפני הוועדה".

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מעוצמה יהודית נמסר בתגובה: "אם אחרי כל החומרים שהבאנו כלפי יו״ר בל״ד, סמי אבו שחאדה, היועצת המשפטית לא מסוגלת לקרוא לילד בשמו ולהודיע בצורה הכי חד משמעית שצריך לפסול אותו מלרוץ לכנסת, הרי זה מלמד כמה צריך להדיח אותה וכמה היא לא כשרה לתפקיד הייעוץ המשפטי.

העתירה של עוצמה יהודית מפורטת, מנומקת, מציגה חומרים שלצערינו המדינה בעצמה הייתה צריכה לאסוף אותם. היועצת המשפטית לטרור מראה פעם אחר פעם כיצד הוא עומדת לצד המחבלים ותומכי הטרור - ולא לצד עם ישראל.

מכל מקום, החומר שאספנו מלמד: אבו שחאדה ורע״מ חייבים להיות מחוץ לכנסת ישראל. לא נשקוט ולא נעצור עד שנוציא את תומכי הטרור מהכנסת".