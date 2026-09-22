יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על טום פלטון

היום חוגג השחקן והמוזיקאי הבריטי טום פלטון, המוכר למיליוני מעריצים ברחבי העולם בעיקר בזכות תפקידו האייקוני כדראקו מאלפוי בסדרת סרטי "הארי פוטר". לכבוד המאורע, קיבצנו 10 עובדות מרתקות שלא כולם יודעים על הכוכב שמאחורי הסלית'רין המפורסם ביותר בקולנוע:
- הוא בכלל נבחן לתפקידים אחרים ב"הארי פוטר": לפני שלוהק לתפקיד דראקו מאלפוי, פלטון נבחן במקור לתפקידים של הארי פוטר עצמו ושל רון וויזלי. בסופו של דבר, המלהקים זיהו בו את הכריזמה והתחכום המושלמים דווקא עבור היריב המושבע של הארי.
- שיער בלונדיני במחיר כבד: כדי לשמור על המראה המזוהה של דראקו מאלפוי, פלטון נאלץ לחמצן את שיעורו החום למצב של בלונד פלטינה מדי עשרה ימים לאורך כל עשר שנות הצילומים.
- חובב מוזיקה וזמר בזכות עצמו: מעבר למשחק, טום הוא מוזיקאי מוכשר שמנגן בגיטרה ושר. הוא שחרר לאורך השנים מספר סינגלים ואי-פי (EP) עצמאיים, ואף הקים חברת תקליטים משלו בשם Feltbeats.
- קריירת המשחק שלו החלה הרבה לפני הארי פוטר: למרות שפרץ לתודעה בבית ספר הוגוורטס, פלטון החל להופיע בפרסומות כבר בגיל 8, ושיחק בסרטים מוכרים עוד לפני כן — בהם "השאפתנים" (The Borrowers, 1997) ו"אנה והמלך" (1999) לצד ג'ודי פוסטר.
- הכוכבת שנדלקה עליו (וזה לא היה הדדי): אמה ווטסון (הרמיוני גריינג'ר) הודתה בעבר כי פלטון היה ה"קראש" הראשון שלה על סט הצילומים. למרות זאת, השניים נשארו חברים קרובים מאוד עד היום, ללא קשר רומנטי.
- סבא שלו הופיעה איתו בסרט: סבו של פלטון, ניג'ל אנסטי, שהיה גיאופיזיקאי מוערך, הופיע כניצב בתפקיד אחד המורים בהוגוורטס בסרט "הארי פוטר ואבן החכמים".
- גנב ציוד מהסט (בטעות ובכוונת תחילה): פלטון הודה בעבר כי לקח כמה מזכרות קטנות מסט הצילומים, כולל טבעת הסלית'רין של דראקו ושרביט, אם כי הצוות גילה והחרים חלק מהפריטים בחזרה במהלך השנים.
- מנצל את מעמדו למעשים טובים: פלטון מוכר כפעיל חברתי ותומך בעמותות צדקה רבות, ביניהן ארגוני רווחה לבעלי חיים ועמותות לתמיכה בבריאות הנפש.
- סופר שכתב אוטוביוגרפיה מצליחה: בשנת 2022 הוציא לאור את ספר הזכרונות שלו, "Beyond the Wand", שהפך לרב-מכר של ה-New York Times. בספר הוא מספר בצורה גלויה על ימיו כילד-כוכב, הקשיים מאחורי הקלעים והתמודדותו עם התמכרויות בעבר.
- הוא בכלל רצה להיות דייג: בילדותו, לצד המשחק, פלטון סומן כחובב דייג מושבע והתוודה כי שקל ברצינות לנטוש את עולם המשחק כדי ללמוד ניהול דיג וחקלאות ימית.